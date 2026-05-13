Skysports: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακόμη κοιτάζει τον Μουζακίτη»

Παραμένουν τα… μάτια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επάνω στον Χρήστο Μουζακίτη.

Σημερινό δημοσίευμα από το Skysports υποστηρίζει ότι η αγγλική ομάδα δεν έχει αποχωρήσει από τη λίστα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του νεαρού άσου του Ολυμπιακού, με τους σκάουτερς της να εξακολουθούν να καταγράφουν τις εμφανίσεις και την παρουσία - εξέλιξη του Έλληνα διεθνούς.

Εκτός του Μουζακίτη είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν τα βλέμματα τους στραμμένα επάνω τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.