Την εμπιστοσύνη της για την αθωότητα των δύο ποδοσφαιριστών της, Ερσίν Ντεστανόγλου και Νετσίπ Γιουσάλ, των οποίων τα ονόματα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους 1.024 ποδοσφαιριστές που εμπλέκονται στο στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία εξέφρασε η Μπεσίκτας.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αθωότητα και των δύο ποδοσφαιριστών μας. Από την πλευρά μας θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες προς την ΤFF. Οι εν λόγω ποδοσφαιριστές θα καταθέσουν επίσης αύριο το πρωί τις νομικές τους αντιρρήσεις στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Η διαδικασία παραπομπής δύο ποδοσφαιριστών μας στο Πειθαρχικό Όργανο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της έρευνας για στοιχηματισμό που διεξάγει η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχετικά με τις επαγγελματικές κατηγορίες, παρακολουθείται στενά από την πλευρά μας.

Είναι ζωτικής σημασίας η διαδικασία που αφορά αυτήν την ευαίσθητη κατάσταση – η οποία άμεσα σχετίζεται με τα προσωπικά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών μας και των οικογενειών τους, καθώς και της κοινότητας στην οποία ανήκουν – να προχωρήσει με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο αποτελεί καθολική νομική αρχή.

Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αθωότητα και των δύο ποδοσφαιριστών μας. Από την πλευρά μας θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες προς την ΤFF. Οι εν λόγω ποδοσφαιριστές θα καταθέσουν επίσης αύριο το πρωί τις νομικές τους αντιρρήσεις στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης.

Ως Μπεσίκτας, ενημερώνουμε το κοινό ότι παρακολουθούμε την υπόθεση και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία».

