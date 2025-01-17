Αναλαμβάνει την Μπεσίκτας ο Σόλσκιερ

Έπειτα από αναζήτηση αρκετών εβδομάδων, η Μπεσίκτας βρήκε τον διάδοχο του Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ, καθώς συμφώνησε με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2026.

Τριάμισι χρόνια λοιπόν μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Νορβηγός επιστρέφει στους πάγκους και σε μια ομάδα, η οποία μόνο... φιλική δεν είναι με τους προπονητές της, καθώς την τελευταία τετραετία κανένας τεχνικός δεν έχει μείνει στον σύλλογο για πάνω από έναν χρόνο, με τους περισσότερους να αποχωρούν μάλιστα πριν συμπληρώσουν 2 μήνες!

Υπενθυμίζεται πως για τους «αετούς» της Κωνσταντινούπολης είχε πέσει στο τραπέζι το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τους οπαδούς μάλιστα της ομάδας να τον θέλουν σαν τρελοί!

Επίσης, αναμένεται να «παγώσουν» και όλα τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας, έτσι ώστε ο Σόλσκιερ να αξιολογήσει το ρόστερ, κάτι που φυσικά επηρεάζει και τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με την ΑΕΚ.

⚪️⚫️🦅 Ole Gunnar Solksjær will be announced as new Besiktas manager with contract ready until June 2026. pic.twitter.com/8eai2LoSS9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

