Η GAIS από τη Σουηδία πανηγυρίζει την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς εξασφάλισε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του UEFA Conference League.



Η χαρά των οπαδών της ομάδας του Γκέτεμποργκ εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: Το γήπεδο σείστηκε στους ήχους του τραγουδιού του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα, Ώπα», που ακούστηκε από τα μεγάφωνα σε διασκευή. Το ελληνικό στοιχείο ενίσχυσε την ατμόσφαιρα, καθώς στην κερκίδα υψώθηκε μεγάλο πανό με το σύνθημα «Opa, Opa GAIS i Europa».

Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή: Χιλιάδες φίλαθλοι τραγουδούσαν και χόρευαν, δίνοντας πανηγυρικό χαρακτήρα στην ιστορική πρόκριση. Η GAIS επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από χρόνια, και το κάνει με φόντο ελληνικούς ρυθμούς που έδωσαν ξεχωριστή ταυτότητα στη γιορτή.

