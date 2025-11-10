Λογαριασμός
Διακοπή στο ντέρμπι, έφυγε ο Ολυμπιακός από το γήπεδο για υβριστικά συνθήματα των οπαδών της ΑΕΚ - Βίντεο

Διακοπή στο ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακού στο χάντμπολ, με τους διαιτητές να διακόπτουν το ματς και τους «ερυθρόλευκους» να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο

Ολυμπιακός

Προσωρινή διακοπή στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην αίθουσα Γ. Κασιμάτης του ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της Handball Premier!


Συγκεκριμένα, το παιχνίδι διεκόπη στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους σε κερδισμένο πέναλτι των «κιτρινόμαυρων», με τον Σάββα Σάββα να διαμαρτύρεται για συνθήματα εις βάρος του.\

Έτσι οι παίκτες των Πειραιωτών αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, σε μια αναμέτρηση που η «Ένωση» επικρατούσε με 13-12 ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα και οι παίκτες του «δικεφάλου» κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια.

