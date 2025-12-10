Απόλυτα καθησυχαστικός για την ομάδα και τα αποτελέσματά της ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά από ερώτηση που δέχθηκε αναφέρθηκε στα λάθη που γίνονται και έχουν στερήσει βαθμούς στο πρωτάθλημα στηρίζοντας απόλυτα τους ποδοσφαιριστές του.

Επεσήμανε ότι γίνονται λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσει, ωστόσο αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα από τη δουλειά κάτι που χρειάζεται χρόνος. Ξεκαθάρισε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τους παίκτες θεωρεί σημαντικότερο από όλα την προσπάθεια τους στις προπονήσεις και τους αγώνες και ας γίνονται λάθη.



«Αλλάζουμε πολλά πράγματα στην ομάδα και χρειάζεται χρόνος», ανέφερε ξεκαθαρίζοντας ότι εκείνος διαπιστώνει ότι η ομάδα βελτιώνεται σε κάποια στοιχεία της και πρόσθεσε: «Πρέπει να με εμπιστευθείτε, εμένα και τον σύλλογο»



Για την αυριανή αναμέτρηση τόνισε ότι πρέπει να προσέξουν καθώς η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα που της αρέσει να... τρέχει, κάτι που σημαίνει ότι πρεπει οι παίκτες του να είναι προσεκτικοί στις θέσεις που θα έχουν στον αγωνιστικό χώρο.



Αναλυτικά όσα είπε:



Για το πόσο υψηλός είναι ο στόχος της Ευρώπης:



«Καταλαβαίνω ότι στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να δούμε πως το επόμενο ματς είναι τελικός. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν τα πάμε όσο καλά θέλαμε. Έχουμε κερδίσει επτά από τα δέκα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα δεν τα έχουμε πάει καλά. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια λάθη. Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι μεταγραφές. Κάνουμε λάθη. Κι εγώ και οι παίκτες. Η λύση είναι η προπόνηση. Να δουλεύουμε σκληρά και πιο καλά. Αν ο γιος σας κάνει λάθος σε μία μαθηματική εξίσωση και τον κράξετε δεν θα τα πάει καλύτερα, γιατί θα νιώσει την πίεση. Μοιραζόμαστε το συναίσθημα πως πρέπει να πάμε καλύτερα. Αύριο μπορεί να κερδίσουμε. Αν κερδίσουμε και τα επόμενα ματς, μπορεί να περάσουμε. Οι παίκτες είναι έτοιμοι. Μετά ίσως κάνουμε λάθη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως αλλάζουμε πολλά πράγματα και χρειαζόμαστε χρόνο. Το να δεχόμαστε γκολ στο τελευταίο λεπτό μας απογοητεύει όλους. Αν κάνουμε κι άλλο λάθος θα λέτε πως δεν μαθαίνουμε, αλλά ίσως αυτό σημαίνει πως κάποιοι θέλουν απλώς παραπάνω χρόνο».



Για τα γκολ που δέχεται η ομάδα στο τέλος των αγώνων:



«Δεν συμφωνώ μ' αυτή την γενίκευση. Πριν έρθω εδώ μιλούσαμε για έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δεν συνέβη αυτό ό,τι συνέβαινε. Πάμε γρηγορότερα, παίζουμε σε υψηλότερο ρυθμό, οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση. Όμως έχουμε όρια. Παλιά είχαμε θέμα αυτοπεποίθησης, ξέραμε ότι θα δεχθούμε γκολ. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά αν κάνεις λάθη, κάνεις λάθη».



Για το αν τα αποτελέσματα αυτά επηρεάζουν τους παίκτες:



«Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουν το καλύτερο. Άλλες ομάδες δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα και αλλάζουν στην Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε να αναλύσουμε τα λάθη, να δούμε βίντεο, να διορθωθούμε. Έχουμε παίκτες που θέλουν να βελτιωθούν, αλλά χρειάζονται αυτοπεποίθηση και χρόνο. Την δεύτερη δεν μπορείς να την αγοράσεις σ' ένα εμπορικό, οπότε πρέπει κερδίζεις παιχνίδια. Πρέπει να πάρουμε τα θετικά των παικτών του γκρουπ και αν κάποιος παίκτης δεν είναι καλός, θα πάρουμε αποφάσεις. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε τους παίκτες που δουλεύουν.



Η data λέει πως οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και γρηγορότερα. Έχουμε ένα γκρουπ΄με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν θελήσουμε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν ακόμη απουσίες παικτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Εμπιστευτείτε με, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχέδιο. Μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να το ακολουθήσουμε. Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα αποτελέσματα, αλλά και στην διαδικασία. Εγώ πρέπει αν φροντίσω πως όλοι είναι συγκεντρωμένοι. Το σταφ μου πρέπει να φροντίσει να σκέφτομαι το μέλλον. Πιστεύω πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να πάνε καλύτερα. Αλλά χρειάζεται εμπιστοσύνη απ' όλους. Αν κερδίσουμε, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Αν χάσουμε πρέπει να συνεχίσουμε για το παρόν και για το μέλλον».



Για την επιλογή συστήματος με τρεις ή τέσσερις στην άμυνα:



«Το σύστημα δεν είναι κρίσιμο. Σου δίνει όμως λύσεις αναλόγως τους διαθέσιμους παίκτες. Το βασικό είναι οι παίκτες να ξέρουν τον λόγο που επιλέγουμε το σύστημά μας κάθε φορά, αλλά και τον τρόπο που θα αγωνιστούμε. Ξέρουμε πως πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό, την ένταση και την πίεσή μας. Μερικές φορές τα χαρακτηριστικά των παικτών απαιτούν περισσότερο χρόνο για να τα βελτιώσεις αυτά».



Για τον Ντέσερς και την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και τον Ταμπόρδα:



«Πρέπει να φροντίσουμε και τους δύο και να πάρουμε αποφάσεις. Ο Ντέσερς επανέρχεται, αλλά ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Την αλλαγή θα την κάνουμε μόνο αν είναι αναγκαίο. Δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμος. Όταν ήρθα εδώ, ήξερα πως όλοι περιμένουμε τον Ταμπόρδα να κάνει πράγματα. Μίλησα μαζί του. Του δώσαμε μία ευκαιρία στο Κύπελλο, σκεφτόμασταν κι άλλα ματς. Έχουμε παίκτες στην θέση του. που δίνουν τα πράγματα που θέλουμε. Μπορεί να παίξει αύριο ή στα επόμενα παιχνίδια, αλλά πρέπει να παλέψει, γιατί έχουμε καλούς παίκτες μπροστά του. Τα πάει καλά και θέλω να του δώσω ευκαιρίες, αλλά δεν μπορώ να το εγγυηθώ γιατί εξαρτάται από τους παίκτες γύρω του».



Για την αντίδραση που περιμένει από τους παίκτες:



«Είχαμε μία συνάντηση χθες. Για το τι κάναμε και το πως δεχθήκαμε γκολ στα τρία τελευταία ματς. Πρέπει να πάρουμε ευθύνες. Περιμένουν όλοι πολλά από μας. Δεν ισχύει ότι δεν έκαναν όσα έπρεπε. Έχουμε τα δεδομένα, Έκαναν λάθη. Ίσως να μην έκαναν κάποια πράγματα, επειδή δεν μπορούν. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα κι αν δεν μπορούμε τότε πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αν κάποιος δεν προσπαθεί, είναι κάτι άλλο. Εδώ έχουμε μία ομάδα που προσπαθεί. Έχουμε 36 παίκτες στο ρόστερ. Παίζουμε 11vs11 και πάλι περισσεύουν παίκτες στην προπόνηση. Στο μέλλον θα πρέπει να βρούμε λύσεις, τώρα πρέπει να πάρουμε το καλύτερο. Προσπαθώ να προστατέψω την ομάδα. Δεν σημαίνει πως δεν αισθάνονται την πίεση, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουν. Τους το είπα. Είμαστε σε μία μεγάλη ομάδα και πρέπει να μάθουν να ζουν μ' αυτό».



Για το ματς με την Πλζεν:



«Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Καλή ομάδα. Έχουν πολύ ενέργεια, τρέχουν, πολύ man to man. Για να βγάλουμε τις αδυναμίες τους στην επιφάνεια πρέπει να έχουμε ισορροπία και να είμαστε οργανωμένοι. Πρέπει να κρατάμε την μπάλα και να τους βάζουμε μέσα στην περιοχή τους.Η διαφορά με άλλες ομάδες είναι πως τρέχουν πολύ και είναι επιθετικοί. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε»

