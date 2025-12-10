Την επίσημη ενημέρωση που έλαβε από την Αρμάνι Μιλάνο, με αφορμή τον μεταξύ τους αυριανό (11/12) αγώνα στο Φόρουμ, δημοσίευσε σήμερα (10/12) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Σύμφωνα με την οποία όσοι οπαδοί του «επτάστερου» έχουν πάρει εισιτήρια στις θύρες των οργανωμένων φίλων της ιταλικής ομάδας αλλά και στις γειτονικές θύρες, θα πρέπει να μετακινηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έλαβε νεότερη ενημέρωση από την Olimpia Milano σχετικά με τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για την αυριανή αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων (11/12, 21:30).

Συγκεκριμένα αυτή ανέφερε ότι: «Σχετικά με τους φιλάθλους σας που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια, θα επικοινωνήσουμε με όσους έχουν προβεί σε αγορά στις θύρες των ultras μας και στις γειτονικές θύρες, ενημερώνοντάς τους ότι θα πρέπει να μετακινηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια σε άλλες θύρες θα μεταφερθούν εκεί (σ.σ. στη θύρα των φιλοξενούμενων) μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ίδιοι ή εάν επιδείξουν υπερβολική συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργήσει ένταση με τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας».

