Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα κάνει σήμερα ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο PAOK Sports Arena.

Ο κάτοχος πλέον των μετοχών της ομάδας μπάσκετ του Δικεφάλου του Βορρά θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Πριεβίντζα για τη φάση των 16 του FIBA Europa Cup, έχοντας και την πρώτη του -ουσιαστικά- γνωριμία με τους οπαδούς της ομάδας.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα επιβεβαίωσε μια πληροφορία που υπήρχε από τις προηγούμενες ημέρες.

Θυμίζουμε ότι χθες έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση την πρώτη οικονομική ένεση που κάνει στην ΚΑΕ, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

