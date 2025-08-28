Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Σορτς με τα πράσινα

Ο Τι Τζέι Σορτς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν σχετικές φωτογραφίες στο «CLUB 1908»

Τι Τζέι Σορτς

Άπαντες στις τάξεις του μπασκετικού Παναθηναϊκού μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν!

Μία από τις νέες και σημαντικότερες προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ο Τι Τζέι Σορτς, βρέθηκε την Πέμπτη 28/8 στο «Telekom Center Athens», πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει σχετικές φωτογραφίες στο «CLUB 1908»!

Θυμίζουμε ότι η προετοιμασία του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Τι Τζέι Σορτς
