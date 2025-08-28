Άπαντες στις τάξεις του μπασκετικού Παναθηναϊκού μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν!

Μία από τις νέες και σημαντικότερες προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ο Τι Τζέι Σορτς, βρέθηκε την Πέμπτη 28/8 στο «Telekom Center Athens», πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει σχετικές φωτογραφίες στο «CLUB 1908»!

Θυμίζουμε ότι η προετοιμασία του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘️@tjshorts5 hit the court for his very first practice with Panathinaikos BC AKTOR!



Check out the full photo album exclusively on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908… pic.twitter.com/uxBJldoMSr — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025

