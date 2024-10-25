Μπασκετικό τετραήμερο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η δεύτερη… διαβολοβδομάδα της Euroleague παίζει στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Τέσσερα παιχνίδια με τις δύο ελληνικές ομάδες να

προσπαθήσουν να πετύχουν το απόλυτο.

Την Τρίτη (29/10) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:15 σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα εντός

έδρας ματς για τους «ερυθρόλευκους» αρχικά με τους Μαδριλένους και έπειτα με τους Καταλανούς.

Την Τετάρτη (30/10) τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός AKTOR που υποδέχεται στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ την Βιλερμπάν στις 21:15 και είναι το

μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Την Πέμπτη (31/10) στις 21:15 έχουμε στο ΣΕΦ δεύτερο κολλητό ντέρμπι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ολυμπιακός- Μπαρτσελόνα σε ένα

ακόμα ματς υψηλών απαιτήσεων.

Το αγωνιστικό τετραήμερο των ελληνικών παιχνιδιών, ολοκληρώνεται την Παρασκευή (01/11) στις 21:00 με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αγωνίζεται

στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς Αρένα» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Μεταδίδει από το Βελιγράδι ο απεσταλμένος μας, ο Γιώργος

Πετρίδης.

Και αυτές οι μπασκετικές βραδιές έχουν την υπογραφή

του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 !

