Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπασκετικό τετραήμερο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τέσσερα παιχνίδια της Euroleague με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR να προσπαθoύν να πετύχουν το απόλυτο - Η δεύτερη… διαβολοβδομάδα της Euroleague παίζει στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

bwin

Η δεύτερη… διαβολοβδομάδα της Euroleague παίζει στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Τέσσερα παιχνίδια με τις δύο ελληνικές ομάδες να
προσπαθήσουν να πετύχουν το απόλυτο.

Την Τρίτη (29/10) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:15 σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα εντός
έδρας ματς για τους «ερυθρόλευκους» αρχικά με τους Μαδριλένους και έπειτα με τους Καταλανούς.

Την Τετάρτη (30/10) τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός AKTOR που υποδέχεται στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ την Βιλερμπάν στις 21:15 και είναι το
μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Την Πέμπτη (31/10) στις 21:15 έχουμε στο ΣΕΦ δεύτερο κολλητό ντέρμπι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ολυμπιακός- Μπαρτσελόνα σε ένα
ακόμα ματς υψηλών απαιτήσεων.

Το αγωνιστικό τετραήμερο των ελληνικών παιχνιδιών, ολοκληρώνεται την Παρασκευή (01/11) στις 21:00 με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αγωνίζεται
στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς Αρένα» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Μεταδίδει από το Βελιγράδι ο απεσταλμένος μας, ο Γιώργος
Πετρίδης.

Και αυτές οι μπασκετικές βραδιές έχουν την υπογραφή

του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 !

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ bwin ΣΠΟΡ FM
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark