Έβερτον: Εντυπωσιακό βίντεο από το νέο της γήπεδο

Εδώ και αρκετό καιρό, άπαντες στην Έβερτον μετρούν αντίστροφα για τη μετακόμιση της ομάδας στο νέο της γήπεδο!



Η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία που βρίσκει τους «μπλε» του Λίβερπουλ να δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο ιστορικό «Goodison Park», αφού από το ερχόμενο καλοκαίρι η Έβερτον αναμένεται να μετακομίσει στο νέο της σπίτι, στο οποίο οι εργασίες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς!



Μάλιστα, η αγγλική ομάδα ενθουσίασε ακόμα περισσότερο τους φίλους της, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο από το νέο της γήπεδο, μέσω του οποίου φαίνεται ότι οι εργασίες βρίσκονται ήδη στην... τελική τους ευθεία!



Δείτε το βίντεο με τα πλάνα από το νέο γήπεδο της Έβερτον:

