Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα με Ιωαννίδη

Στροφή κατευθείαν στον Άρη για τον Παναθηναϊκό.



Το «τριφύλλι» άφησε πίσω το ματς με την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Conference League, στην οποία γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 και δίχως ανάσα ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής (27/10, 18:00) με τους «κίτρινους».

Το πρωί της Παρασκευής παίκτες και τεχνικό τιμ συγκεντρώθηκαν στοκαι όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση με τους Λονδρέζους έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.Η προετοιμασία για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς ξεκίνησε με δύο καλά μαντάτα, αφούκαισυμμετείχαν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

