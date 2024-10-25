Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα με Ιωαννίδη

Ανέβασε στροφές ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό.

Στροφή κατευθείαν στον Άρη για τον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» άφησε πίσω το ματς με την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Conference League, στην οποία γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 και δίχως ανάσα ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής (27/10, 18:00) με τους «κίτρινους».



Το πρωί της Παρασκευής παίκτες και τεχνικό τιμ συγκεντρώθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» και όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση με τους Λονδρέζους έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς ξεκίνησε με δύο καλά μαντάτα, αφού Φώτης Ιωαννίδης και Φίλιπ Μαξ συμμετείχαν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.
TAGS: Άρης Παναθηναϊκός Superleague
