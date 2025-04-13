Μπάσκετ Γυναικών: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, νίκησε 78-69 τον Αθηναϊκό

Στην κορυφή του ελληνικού Μπάσκετ Γυναικών ανέβηκε για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός. Σε ένα πραγματικό ντέρμπι με τα όλα του, με πολλές δυνατές στιγμές, εναλλαγές του σκορ, μάχες, νεύρα και τέσσερις αποβολές, οι «ερυθρόλευκες» πέρασαν από το κατάμεστο Κλειστό του Βύρωνα επικρατώντας με σκορ 78-69 του Αθηναϊκού στο Game 4 των τελικών και με 3-1 νίκες, κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό και συνολικά 9ο πρωτάθλημα της Α1 Μπάσκετ Γυναικών της ιστορίας τους,

Μάλιστα, το σύνολο του Θάνου Νίκλα, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια ονειρική σεζόν, καθώς, νωρίτερα μέσα στην χρονιά είχε κατακτήσει και το Κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας έτσι το έκτο double στην ιστορία των Πειραιωτών.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Χέμπε με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, με τις Τόμπιν (14π.), Ράτζα (11π.) και Χριστινάκη (10π.) να ακολουθούν σε απόδοση. Για τον Αθηναϊκό, συγκινητική για ακόμα ένα ματς ήταν η Σέπαρντ, που ολοκλήρωσε το ματς με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, προτού αποβληθεί για σπρώξιμο πάνω στην Τόμπιν.

Το ματς:

Ο Αθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με διαδοχικά τρίποντα, αλλά και την Χολμς να κυριαρχεί με 8 πόντους, προηγήθηκε με 13-3 στο 3'. Με γκολ-φάουλ της Τόμπιν, ο Ολυμπιακός ξεκόλλησε επιθετικά, την ώρα πάντως όπου οι γηπεδούχες συνέχισαν να κυριαρχούν στο επιθετικό κομμάτι με τη Σέπαρντ να μπαίνει στην εξίσωση του ματς και να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +7 για το 26-19, φτάνοντας κάποια στιγμή ακόμα και στο +15.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άνηκε εξ ολοκλήρου στις «ερυθρόλευκες», αφού, παρά το γεγονός πως ο Αθηναϊκός έφτασε στο +10 (37-27) στο 15', οι παίκτριες του Θάνου Νίκλα με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση χάρη στα καλάθια των Ράτζα, Χέμπε και Τόμπιν, όχι μόνο μείωσαν τη διαφορά, αλλά πήγαν και στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 44-41, τρέχοντας ένα επιμέρους 17-4 στο τελευταίο τετράλεπτο του ημιχρόνου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου στις αρχές της τρίτης περιόδου, οι φιλοξενούμενες έφτασαν για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (44-54) με τα μαζεμένα καλάθια από τις Ράτζα, Καρλάφτη και Λάμπερτ. Παρά το γεγονός πως το μομέντουμ ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, η απάντηση του Αθηναϊκού ήταν άμεση και ισχυρή. Και αυτό διότι, με τις Σέπαρντ, Σταμάτη και Στούπα να κυριαρχούν στην επίθεση, η ομάδα του Βύρωνα έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 13-2 για την προσπέραση (57-56) 28', με την περίοδο να ολοκληρώνεται με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς και το 60-59.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το θρίλερ... κορυφώθηκε, με την ένταση και τα νεύρα να χτυπούν «κόκκινο», ελέω και του τεράστιου διακυβεύματος του αγώνα. Χαρακτηριστικό είναι πως Σέπαρντ και Τόμπιν αποβλήθηκαν μετά από σπρώξιμο της πρώτης, ενώ, την άγουσα για τα αποδυτήρια πήρε και η προπονήτρια του Αθηναϊκού, Στέλλα Καλτσίδου, βρίσκοντας εκεί τον κόουτς του Ολυμπιακού, Θάνου Νίκλα, που είχε αποβληθεί στην τρίτη περίοδο! Όσον αφορά την έκβαση του αγώνα, οι «ερυθρόλευκες» με σύμμαχο την άμυνά τους και μπροστάρηδες τις τις Χέμπε και Τόμπιν, έφτασαν μέχρι και στο +8 (69-77), κατακτώντας το πρωτάθλημα με το τελικό 78-69.

Τα δεκάλεπτα:26-19, 41-44, 60-59, 69-78.

