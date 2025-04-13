Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαμός στα μπουζούκια με τη φανέλα του Ναν πρώτο τραπέζι στην Πέγκυ Ζήνα

Αποκλειστικά πλάνα από το «Mezzo», όπου φίλοι του Παναθηναϊκού το έκαναν... ΟΑΚΑ, πανικός  με Ναν, «τρέλα» για το όγδοο

ΠΑΟ

Οι φίλοι του Τριφυλλιού πλέουν… σε πελάγη ευτυχίας εδώ και περίπου ένα χρόνο μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Τη φετινή σεζόν, στόχος όλων είναι το όγδοο αστέρι ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει ήδη σπουδαία πράγματα.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου, η ανανέωση των Λεσόρ και Χουάντσο, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε… με την παραμονή του Κέντρικ Ναν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark