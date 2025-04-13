Οι φίλοι του Τριφυλλιού πλέουν… σε πελάγη ευτυχίας εδώ και περίπου ένα χρόνο μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Τη φετινή σεζόν, στόχος όλων είναι το όγδοο αστέρι ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει ήδη σπουδαία πράγματα.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου, η ανανέωση των Λεσόρ και Χουάντσο, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε… με την παραμονή του Κέντρικ Ναν.

Πηγή: skai.gr

