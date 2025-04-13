Πήρε φόρα και δεν σταματά ο Asteras AKTOR, ο οποίος μετά τον Ατρόμητο έριξε στο καναβάτσο και τον ΟΦΗ, επικρατώντας 2-1 με ανατροπή στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 3η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League.

Άτυπη εκδίκηση από τους Αρκάδες στο... remake του ημιτελικού, εκεί όπου γνώρισαν πικρό αποκλεισμό από τους Κρητικούς. Πολύ καλό παιχνίδι από την ομάδα του Παντελίδη με εικοσάλεπτο φωτιά (30'-50'), διάστημα στο οποίο πέτυχε και τα δύο γκολ.

Στους 24 βαθμούς ο Αστέρας και μόνος δεύτερος στο μίνι πρωτάθλημα, συνεχίζοντας να ελπίζει για την κατάληψη της πέμπτης θέσης, όντας στον -3 από τον Άρη που έχει όμως ματς λιγότερο. Στους 18 βαθμούς ο ΟΦΗ με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στα playoffs, δεν διεκδικεί κάτι πλέον από αυτήν τη διαδικασία και τα επόμενα ματς θα λειτουργήσουν ως μια μίνι προετοιμασία ενόψει του τελικού Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό (17/05).

Στο… μυαλό των κόουτς

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε τον Αστέρα με 4-2-3-1 και με τον Τσιντώτα κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας απαρτιζόταν από τους Χουχούμη, Καστάνιο, Ντέλι και Άλβαρες. Μούμο-Έντερ το δίδυμο στα χαφ, με τον Μπαρτόλο μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Στα δεξιά της επίθεσης ο Καλτσάς, στα αριστερά ο Χατζηγιοβάνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκιοακίνι.

Ίδιο σύστημα και από τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος ξεκίνησε τον Ναούμοφ κάτω από τα γκολπόστ και τους Μαρινάκη, Λαμπρόπουλο, Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Μπάκιτς και Καραχάλιος στον άξονα, με τον Σενγκέλια στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Φούντα στο αριστερό και τον Ανδρούτσο πίσω από τον προωθημένο Θεοδοσουλάκης.

Το ματς:

Χορταστικό πρώτο ημίχρονο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», από το πρώτο κιόλας λεπτό, με τον Αστέρα να μπαίνει με το πόδι στο γκάζι και να προκαλεί «ασφυξία» στον ΟΦΗ. Οι Αρκάδες με συντονισμένο pressing δεν επέτρεπαν στους Κρητικούς να φύγουν από την περιοχή τους, που προσπαθούσαν ανεπιτυχώς και με νευρικότητα να διασπάσουν την πίεση. Σε όλα αυτά, ο ΟΦΗ είχε και τον άνεμο κατά του και κάθε απομάκρυνση της μπάλας δεν πέρναγε το κέντρο.

Και όμως, παρά το πολύ κακό της ξεκίνημα, η ομάδα του Ράσταβατς ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στο σκορ. Αδιανόητο λάθος από τον Καστάνιο που έχασε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή του και στην προσπάθειά να το διορθώσει ανέτρεψε τον Ανδρούτσο. Πέναλτι για τον ΟΦΗ, με τον Μπάκιτς να μην αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη και να ανοίγει το σκορ στο 14', στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Τσιντώτα.

Γκολ το οποίο βοήθησε την ομάδα του Ράσταβατς να ανασάνει, καθώς μέχρι τότε δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στο agressive game των Αρκάδων. Παρότι όμως ισορρόπησε το παιχνίδι και ένιωθε ασφάλεια καθώς δεν απειλούνταν από τον Αστέρα, δεν μπορούσε να δημιουργήσει και προϊόντος του χρόνου οι γηπεδούχοι επανάκτησαν τον έλεγχο. Στο 29' ωραίο σουτ του Μπαρτόλο που απέκρουσε ο Νοαύμοφ και δύο λεπτά αργότερα το πλασέ του Γκιοακίνι από τα όρια της περιοχής πέρασε άουτ.

Έχοντας μυρίσει... αίμα, ο Αστέρας ανέβηκε ψηλά στο γήπεδο, με τον Θεοδοσουλάκη να εκμεταλλεύεται άμεσα τον χώρο και να βγάζει με μια εξαιρετική κάθετη τετ α τετ τον Σενγκέλια, ο οποίος νικήθηκε από τον Τσιντώτα. Και αφού δεν έβαλε ο Γεωργιανός το... εύκολο, έβαλε ο Χατηζγιοβάνης το αδιανόητο. Στο 34' ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έπιασε ένα αδιανόητο βολ πλανέ από τη γωνία της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στον ουρανό της εστίας του Ναούμοφ. Φοβερή η αντίδραση του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έτρεξε να αγκαλιάσει τον Παντελίδης, ξεσπώντας σε κλάμματα.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Αστέρας ανέτρεψε πλήρως το ματς, με τον Γκιοακίνι με κεφαλιά και μετά από σέντρα του Καλτσά να νικάει τον Ναούμοφ. Έκτοτε, το ματς... έσβησε, με τους Αρκάδες να γυρίζουν αρκετά μέτρα πίσω, να φέρνουν κοντά τις γραμμές και να κλείνουν καλά τους χώρους.

Παρά το γεγονός πως ο Ράσταβατς πέρασε Νους και Σαλσέντο στον αγωνιστικό χώρο, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να απειλήσει, με τον Αστέρα να κρατάει εύκολα το προβάδισμα του μέχρι το τέλος και να παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

MVP: Εξαιρετικό ματς από τον Τάσο Χατζηγιοβάνη! Δεν είναι μόνο η γκολάρα που έβαλε, αλλά όλη η εμφάνισή του, αποτελώντας μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα των φιλοξενούμενων. Καλό ματς και από τον Καλτσά.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Ζαμπαλάς το παράκανε με τις πολλές κίτρινες κάρτες και ήταν ένας από τους λόγους που το ματς στο δεύτερο μέρος δεν είχει τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο. Μοίρασε συνολικά 7 κίτρινες κάρτες, με τις δύο να είναι για διαμαρτυρία και τη 1 για θέατρο, εκνευρίζοντας με τις αποφάσεις του τους ποδοσφαιριστές.

Ενδεκάδες:

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Χουχούμης, Ντελί, Καστάνιο, Άλβαρες, Μούμο (81' Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χατζηγιοβάννης (62' Αλάγκμπε), Καλτσάς (69' Κρεσπί), Μπαρτόλο (81' Μακέντα), Γκιοακίνι (69' Ζουγλής).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Ναουμόφ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Μπάκιτς, Ανδρούτσος (68' Ριέρα), Καραχάλιος (54' Νους), Θεοδοσουλάκης (78' Σαλσέδο), Σενγκέλια (68' Αποστολάκης), Φούντας (54' Νέιρα).

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Διαμαντής, Κόλλιας

Τέταρτος: Μπεκιαρης

VAR: Κατσικογιάννης, AVAR: Ματσούκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.