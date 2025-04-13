Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ Πανιωνίου και Ολυμπιακού, επικράτησε ένταση πίσω από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων», με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει έντονη συνομιλία με φίλο των «κυανέρυθρων».

Γρήγορα, η «αψιμαχία» αυτή κλιμακώθηκε, με τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Κώστα Παπανικολάου να υπερασπίζονται τον Βούλγαρο φόργουορντ και το παιχνίδι να διακόπτεται, έτσι ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μάλιστα, την ίδια στιγμή υπήρξε και παρέμβαση αστυνομικών.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, η πρώτη διαιτητής της αναμέτρησης, Βάσω Τσαρούχα, ζήτησε σύμφωνα με τη μετάδοση της ΕΡΤ μερική εκκένωση της εξέδρας, να εκκενωθούν δηλαδή οι 4-5 σειρές πάνω από τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Η διαιτητική τριάδα πήγε έπειτα προσωρινά στα αποδυτήρια, όμως λίγα λεπτά αργότερα το παιχνίδι ξαναξεκίνησε, παρόλο που εκκενώθηκαν μόνο οι δύο πρώτες σειρές πίσω από τον «ερυθρόλευκο» πάγκο, και όχι περισσότερες όπως είχε απαιτηθεί αρχικά.

