Πρωτοφανή κίνηση πραγματοποίησαν οι Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση για όσα -όπως καταγγέλλουν- συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι πέντε διεθνείς του Παναθηναϊκού κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτη δράση της ΕΟΚ και σοβαρά προβλήματα στη διαιτησία, τα οποία -όπως σημειώνουν- έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στους φιλάθλους και πλήγμα στην αξιοπιστία του αθλήματος.

«Όποιος παρακολουθεί μπάσκετ την τελευταία τετραετία αντιλαμβάνεται πως υφίσταται τεράστιο ζήτημα με την απόδοση των διαιτητών. Βασική υπεύθυνη για αυτό είναι η ΕΟΚ και η διοίκησή της», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν από τον κόσμο να μην αγωνιστούν στο EuroBasket, οι παίκτες δηλώνουν πως θα τιμήσουν το εθνόσημο, ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι η συμμετοχή τους αφορά την πατρίδα και όχι τη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

«Ως υπερήφανοι Έλληνες, θα αγωνιστούμε για την πατρίδα μας και τους φιλάθλους. Η όποια επιτυχία μας θα ανήκει σε αυτούς και όχι στη διοίκηση της ΕΟΚ», τονίζουν.

Κλείνοντας, απευθύνουν έκκληση στον Πρωθυπουργό να αναλάβει δράση: «Παρακαλούμε θερμά να ασχοληθείτε προσωπικώς με το μείζον αυτό ζήτημα, προκειμένου να μην γίνουμε μάρτυρες δυσάρεστων καταστάσεων στο μέλλον».

Αναλυτικά η επιστολή:

ΠΡΟΣ: κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδας

κ. Ιωάννη Βρούτση, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε ως παίκτες καλαθοσφαίρισης της Εθνικής Ομάδας Ανδρών την αφοσίωση και γνήσια αγάπη μας προς ό,τι αυτή πρεσβεύει. Συμμετέχουμε με περηφάνια και πίστη σε αυτήν εδώ και πολλά χρόνια, συναισθανόμενοι το χρέος μας απέναντι στη χώρα μας και επιθυμώντας να την οδηγήσουμε στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου, όπου ανήκει.

Όμως, οφείλουμε συγχρόνως να σας καταθέσουμε τον πολύ έντονο προβληματισμό μας σχετικά με την ελληνική διαιτησία και το επίπεδο αυτής. Όποιος παρακολουθεί μπάσκετ την τελευταία τετραετία αντιλαμβάνεται πως υφίσταται τεράστιο ζήτημα σχετιζόμενο με την απόδοση των διαιτητών. Βασική υπεύθυνη για αυτό είναι η Ε.Ο.Κ. και η διοίκησή της.

Δεχτήκαμε αμέτρητα μηνύματα από δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους, οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας λόγω του ανωτέρω ζητήματος και της κατάφωρης αδικίας εναντίον της ομάδας μας κατά τη διάρκεια των εγχώριων διοργανώσεων, προκειμένου η διοίκηση της Ε.Ο.Κ. να μην καρπωθεί μια ενδεχομένη επιτυχία μας.

Παρά τα ανωτέρω, αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, καθώς ουδέποτε μέχρι σήμερα σκεφτήκαμε να θέσουμε όρους στη συμμετοχή μας στην Εθνική Ομάδα. Ως υπερήφανοι Έλληνες και το φετινό καλοκαίρι, θα αγωνιστούμε για την πατρίδα μας και το εθνόσημο, για την Ελληνική Καλαθοσφαίριση και τους Έλληνες φιλάθλους. Σε αυτούς θα ανήκει και θα αφιερωθεί η όποια επιτυχία μας και όχι στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Απέναντι σε αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση δεν θέλουμε να μείνουμε άπραγοι, ωστόσο, η δική μας δουλειά είναι να παίζουμε μπάσκετ. Γι’ αυτόν τον λόγο σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή περιμένοντας από εσάς, καθώς και από τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς της Κυβέρνησης να σκύψετε πάνω από το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ώστε εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το καλό της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης να σταματήσουν να δρουν ανεξέλεγκτοι.

Δεδομένου ότι είστε γνώστες και λάτρεις του αθλήματός μας, με απόλυτο σεβασμό στο έργο σας και ειλικρινή εκτίμηση για όλα όσα προσφέρετε, σας παρακαλούμε θερμά να ασχοληθείτε προσωπικώς με το μείζον αυτό ζήτημα, προκειμένου να μην γίνουμε μάρτυρες δυσάρεστων καταστάσεων σε κάθε επίπεδο στο μέλλον.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σλούκας

Κωνσταντίνος Μήτογλου

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Βασίλειος Τολιόπουλος

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

