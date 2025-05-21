Στο YAS Ιsland του Άμπου Ντάμπι, στον Περσικό κόλπο, το τριήμερο 23-25 Μαϊου, θα... αποβιβαστούν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της σεζόν 2024-25 στην Ευρώπη!

Όπως και πέρυσι, στο φάιναλ φορ της Euroleague στο Βερολίνο, έτσι και φέτος στο Άμπου Ντάμπι, οι δύο εκ των τεσσάρων ομάδων της καταληκτικής φάσης της διοργάνωσης είναι ελληνικές.Ο πρωταθλητής Ευρώπης 2024 Παναθηναϊκός με 7 τρόπαια και ο πρώτος της κανονικής περιόδου με τέσσερα διαδοχικά φάιναλ φορ και τρεις τίτλους Ολυμπιακός... χρωμάτισαν για δεύτερη διαδοχική φορά και έκτη συνολικά... γαλανόλευκο το 50% των συμμετεχούσων ομάδων στη φάση της Euroleague... που η ήττα δεν συγχωρείται. Η Ελλάδα «κατέχει» το 50% και στους προπονητές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα (Ολυμπιακός) και τον Βασίλη Σπανούλη).

Τα πράσινα του Παναθηναϊκού και τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού θα δώσουν ακόμη περισσότερο χρώμα στην κοσμοπολίτικη μητρόπολη, καθώς και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων... μαζί βέβαια με τα κιτρινόμαυρα της Φενερμπαχτσέ και τα χρυσοερυθρόλευκα της Μονακό.

Όμως... οι πρωταγωνιστές θα έχουν την απόλυτη συγκέντρωσή τους, μέσα στις τέσσερις γραμμές της "Etihad Arena" χωρητικότητας 18.000 θέσεων και βέβαια στο λαμπερό τρόπαιο του Πρωταθλητή Ευρώπης 2025!

Πρώτος στην κανονική περίοδο της Euroleague ο Ολυμπιακός των αδελφών Αγγελόπουλων, Παναγιώτη και Γιώργου... αναζητά τον πρώτο τίτλο του από το 2013 στο Λονδίνο και 4ο στο σύνολο... τη χρονιά που γιορτάζει τα 100ά γενέθλιά του. Θέλει να... σπάσει και μια... κατάρα... αυτή που θέλει να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Τρίτος στη regular season ο Παναθηναϊκός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του από πέρυσι και να κάνει το πρώτο "back to back" στην Ιστορία του ράβοντας το 8ο αστέρι στη φανέλα του.... Αν προκριθεί στον τελικό, η παράδοση είναι με το μέρος του μετρώντας επτά στους επτά τελικούς. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκοντα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της σεζόν 2024-25, όπως και πέρυσι... με στόχο αμφότερων... την κορυφή... τα υπόλοιπα θα φανούν στο παρκέ της "Etihad Arena!

Παναθηναϊκός και Φενερμπαχτσέ παίρνουν πρώτοι θέση στο τζάμπολ, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της Παρασκευής 23ης Μαϊου (18:00)... σε ένα remake του περσινού ημιτελικού, όταν οι «πράσινοι» είχαν αποκλείσει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Στις 21:00, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό... remake του ημιτελικού του 2023 στο Κάουνας. Τότε, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που προκρίθηκε στον τελικό. Την Κυριακή (25/5), οι δύο ηττημένοι θα πάρουν θέση στον... άχαρο «μικρό» τελικό στις 17:00, ενώ ο αγώνας που θα κρίνει τον τίτλο, ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20:00.

Αυτή είναι η 6η φορά στην Ιστορία, που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και διεκδικούν το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Και ένας... ελληνικός τελικός είναι πιθανός!

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (23/5, 18:00)

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο διαδοχικό φάιναλ φορ της Euroleague έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στο φίλαθλο κοινό του. Η «πράσινη αυτοκρατορία» που είχαν δημιουργήσει οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, των έξι τίτλων βρισκόταν σε... λήθαργο τόσο καιρό μέχρι να... πεισμώσει ο γιος του Παύλου και νυν διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων», Δημήτρης Γιαννακόπουλος το καλοκαίρι του 2023, να φέρει στο ΟΑΚΑ τον προπονητή των "back to back" τίτλων της Αναντολού Εφές, Εργκίν Αταμάν, τον Κώστα Σλούκα από τον Ολυμπιακό, τον Ντίνο Μήτογλου, τον Ματίας Λεσόρ, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και με κίνηση ματ αφού είχε αρχίσει η σεζόν... την έλευση του σκόρερ Κέντρικ Ναν, ο οποίος φέτος (2024-25) αναδείχτηκε και MVP της Euroleague.

Kαι από την 17η θέση της σεζόν 2022-23... ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βερολίνο... ένα ασύλληπτο επίτευγμα! Και πέρυσι, όπως και φέτος, στον ημιτελικό οι «πράσινοι» είχαν βρει αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που επέστρεφε για πρώτη φορά από το 2019 στην καταληκτική φάση. Ο Παναθηναϊκός την απέκλεισε με 73-57 στο Βερολίνο, για να νικήσει και την κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Στο Άμπου Ντάμπι επιστρέφουν και ο Παναθηναϊκός και η Φενερμπαχτσέ για δεύτερο διαδοχικό φάιναλ φορ. Και οι δύο θέλουν διακαώς το τρόπαιο για διαφορετικούς λόγους. Η Φενερμπαχτσέ έχει μείνει με μοναδικό τίτλο, αυτόν του 2017, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, με προπονητή τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και έχοντας παίκτη τον νυν αρχηγό των «πρασίνων» Κώστα Σλούκα.

Ο Γιασικεβίτσιους μετρά έξι διαδοχικά φάιναλ φορ με αυτό του Άμπι Ντάμπι... και δεν έχει άλλη υπομονή... θέλει το τρόπαιο. Την ίδια ώρα, οι "back το back" τίτλοι είναι το δέλεαρ για τους «πράσινους». Ποτέ δεν το έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Το έχει πετύχει ο Εργκίν Αταμάν με την Αναντολού Εφές και τώρα θέλει να γίνει ο πρώτος προπονητής που πετυχαίνει δύο "back to back".

H Φενέρ τερμάτισε στη 2η θέση στην κανονική περίοδο, με μόλις μία λιγότερη νίκη από τον Παναθηναϊκό. Είναι και η μόνη ομάδα που έκανε "sweep" στα πλέι οφ, θέτοντας εκτός με 3-0 την Παρί. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε ως 3ος στην κανονική περίοδο και χρειάστηκε Game 5 για να προκριθεί έναντι της Αναντολού Εφές. Οι «πράσινοι» ταλαιπωρήθηκαν όμως από σημαντικές απουσίες όλη τη σεζόν. Ειδικά αυτή του βασικού σέντερ τους, Ματίας Λεσόρ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και πάλι, όμως κατάφεραν να προκριθούν στο Άμπου Ντάμπι. Και ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση... και θ' αγωνιστεί απέναντι στη Φενερμπαχτσέ που έχει ηγέτη τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ έχασε πριν αρχίσει η σεζόν τον Σκότι Ουίλμπεκιν (ρήξη χιαστού). Ο Παναθηναϊκός υπερέχει επιθετικά, με 87,3 πόντους μέσο όρο, την ώρα που η Φενέρ σημειώνει 83,8 πόντους.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης δέχεται 81 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 83,1 πόντους μ.ο. Στα επιθετικά ριμπάουντ η Φενερμπαχτσέ παρουσιάζεται καλύτερη, με τον Παναθηναϊκό να την κοιτά αφ’ υψηλού σε ασίστ και κλεψίματα. ΜακΚόλουμ, Μπάλντγουιν, Κόλσον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Πιερ και Γκούντουριτς βρίσκουν τρόπο να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, όταν δεν το πράττει ο Χέιζ-Ντέιβις. Εφόσον ο Λεσόρ αγωνιστεί, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να "χτυπήσει" στη ρακέτα τη Φενερμπαχτσέ, με τους Σερτάκ Σανλί και Κεμ Μπιρτς να... ωχριούν εν συγκρίσει με την «πράσινη» φροντ λάιν όταν αυτή είναι πλήρης.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΟΝΑΚΟ (22/5, 21:00)

Αυτό που δεν πέτυχε στο Βελιγράδι το 2022 όταν του στέρησε στον ημιτελικό με buzzer beater τρίποντο ο Βασίλιε Μίτσιτς, στο Κάουνας το 2023, όταν του είπε «όχι» ο Σέρχιο Γιουλ με εύστοχο δίποντο στα 3,2΄΄ του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο Βερολίνο το 2024, όταν ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό αυτή τη φορά, θα επιδιώξει φέτος, o Ολυμπιακός, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στην "Etihad Arena" στο Άμπου Ντάμπι. Η... μοίρα το έφερε έτσι, ώστε όρθιος στον πάγκο της πρώτης αντιπάλου του Ολυμπιακού, στο φάιναλ φορ της Euroleague φέτος (2025) στο Άμπου Ντάμπι, στον ημιτελικό με τη Μονακό (23/5, 21:00) να βρίσκεται ο πιο μεγάλος παίκτης της σύγχρονης ιστορίας όχι μόνο των «ερυθρόλευκων»... αλλά ίσως και της Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης... ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, η φανέλα του οποίου με το Νο 7 έγινε η πρώτη που απέσυρε ο Ολυμπιακός στην ιστορία του στην ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει απέναντί του στον αντίπαλο πάγκο στον ημιτελικό τον πρώην παίκτη του στον Ολυμπιακό, αυτόν που το 2013 είχαν πανηγυρίσει μαζί την κατάκτηση του 3ου και τελευταίου ευρωπαϊκού τροπαίου των «ερυθρόλευκων» στο Λονδίνο. Όλοι στον Ολυμπιακό θα θέλουν... όμως να τον δουν πικραμένο τον "Kill-Bill" τη νύχτα της 23ης Μαϊου στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μονακό, εκτός, από τον σούπερ σταρ της, Μάικ Τζέιμς, έχει πολλά «όπλα» στην περιφέρεια. Λόιντ, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ... κάλυψαν το κενό του Νικ Καλάθη ή τις βραδιές που ο Τζέιμς δεν είχε συνδεθεί με το καλάθι, λόγω της αποτελεσματικής άμυνας των αντιπάλων. Ντιαλό και Μπλόσομγκεϊμ είναι οι πιο «καυτοί» φόργουορντ των Μονεγάσκων, που στη φροντ λάιν με τους Τάις, Μοτιεγιούνας και Τζαιτέ... ακόμη κι όταν δεν παίζει ο Παπαγιάννης μπορούν να σταθούν απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τη Μονακό για την 32η αγωνιστική με 80-77... την τελευταία δηλαδή φορά που βρέθηκαν οι δύο ομάδες πριν από τον ημιτελικό της 23ης Μαϊου στο Άμπου Ντάμπι.

Πάντως, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο Μόντε Κάρλο της Μονακό, με 89-80, στο δεύτερο ματς της θητείας του Βασίλη Σπανούλη, στον πάγκο των Μονεγάσκων. Η Μονακό κατέλαβε την 4η θέση στην κανονική περίοδο, με 21 νίκες - 13 ήττες, δηλαδή είχε μία λιγότερη νίκη από τον 3ο Παναθηναϊκό (22-12). Το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ έναντι της 5ης Μπαρτσελόνα αποδείχτηκε «χρυσάφι» για τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του, που προκρίθηκαν χάρη σε νίκη με 85-84 στο Game 5, μέσα στο Πριγκιπάτο, με καλάθι του Μάικ Τζέιμς, στα 55΄΄ πριν από τη λήξη. Σε μία σύγκριση στα νούμερα, ο Ολυμπιακός σημειώνει 86,1 πόντους μέσο όρο ενώ η Μονακό 86,4. Στην άμυνα, ο Ολυμπιακός υπερέχει με 81,3 πόντους μέσο όρο παθητικό έναντι 83,1 πόντων μέσο όρο της Μονακό. Οι δύο ομάδες είναι... πολύ κοντά σε όλους τους στατιστικούς τομείς και στο Άμπου Ντάμπι... αναμένεται σκληρή μάχη, στον ημιτελικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

