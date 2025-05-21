Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της «ερυθρόλευκης» άφιξης με άρωμα Ανατολής στο Άμπου Ντάμπι

Η αποστολή του Ολυμπιακού προσγειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι το βράδυ της Τρίτης (20 Μαΐου), φτάνοντας 3 μέρες νωρίτερα από τους ημιτελικούς του Final Four, προκειμένου να εγκλιματιστεί στις κλιματολογικές και αγωνιστικές συνθήκες του Εμιράτου.

Η υποδοχή των «ερυθρόλευκων», όπως και εκείνη του Παναθηναϊκού, είχε έντονο το τοπικό χρώμα, καθώς πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το έθιμο Al-Ayyala - τη χαρακτηριστική παραδοσιακή τελετή του Σουλτανάτου του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που συμβολίζει τη φιλοξενία και τον σεβασμό.



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποτύπωσε τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ταξιδιού και της εντυπωσιακής υποδοχής σε ένα βίντεο, δίνοντας έτσι μια πρώτη «γεύση» στους φιλάθλους της, που μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη του Final Four.



Δείτε την παρακάμερα:

