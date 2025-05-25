Λογαριασμός
Βεζένκοφ: «Δεν έχει σημασία που ήμασταν καλοί όλη τη χρονιά γιατί δεν βρισκόμαστε στον τελικό»

Εμφανώς απογοητευμένος από την πορεία του Ολυμπιακού στο Final Four, μίλησε μετά τον μικρό τελικό και τόνισε πως η ομάδα πάλεψε για χάρη των φιλάθλων της

Βεζένκοφ: «Δεν έχει σημασία που ήμασταν καλοί όλη τη χρονιά, δεν βρισκόμαστε στον τελικό»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον μικρό τελικό της Euroleague και κατέκτησε την τρίτη θέση, με τον Σάσα Βεζένκοφ να τονίζει μετά τον αγώνα πως αυτή η νίκη δεν έχει σημασία και πως η ομάδα πάλεψε για τους οπαδούς της που βρέθηκαν στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων», που ήταν μαζί με τον Πίτερς οι πολυτιμότεροι για την ομάδα του Μπαρτζώκα (23π., 4/8 διπ., 5/6 τριπ., 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 27:50), υπογράμμισε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο η καλή παρουσία που είχε ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια, αφού απέτυχε να βρίσκεται στον τελικό.



Αναλυτικά όσα είπε:

«Ξέραμε πως αυτό το παιχνίδι δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία. Παλέψαμε για χάρη των φίλων της ομάδας μας που ταξίδεψαν μέχρι εδώ.

Δεν έχει σημασία πως ήμασταν καλοί όλοι την χρονιά, καθώς δεν καταφέραμε να βρισκόμαστε στον τελικό».
