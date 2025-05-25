ΜακΚίσικ: Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση

Είδηση... βόμβα λίγα λεπτά μετά το τέλος του μικρού τελικού του Final Four του Άμπου Ντάμπι!



Στιγμές μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης της φετινής Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό με το 97-93 επί του Παναθηναϊκού, ο Σακίλ ΜακΚίσικ, έκανε μεγάλες αποκαλύψεις αναφορικά με το μέλλον του.



Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «basketnews», ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», δήλωσε πως σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση το προσεχές καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.



«Ίσως μπορέσω να αποσυρθώ ευτυχισμένος, το σκέφτομαι σοβαρά, έντονα, αλλά θα δούμε», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο «Shaq Attack».



Στη συνέχεια πάντως εξέφρασε την άποψή του πως νιώθει πως... υπάρχει ακόμα βενζίνη στο ντεπόζιτό του, τονίζοντας πως:



«Αισθάνομαι ότι ίσως μου απομένουν τρία δυνατά χρόνια, τρία γερά χρόνια, αλλά δεν θέλω να είμαι ένας από εκείνους τους τύπους που περιμένουν το επόμενο κεφάλαιο και δεν έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.



Τέσσερα Final Four. Από τη φυλακή και τη Pizza Hut σε τέσσερα Final Fours, δεν θα το άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Αυτοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ο χρόνος που πέρασα εδώ, ελπίζω μόνο να μην προσπαθήσουν να σβήσουν τα επιτεύγματά μου».



Τέλος, αναφορικά με το μέλλον του Ολυμπιακού, στον οποίο και βρίσκεται από το 2020, δήλωσε: «Θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να παίξουν για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας την επόμενη σεζόν. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».



Shaquielle McKissic confirmed that he's seriously considering retirement after spending 6 seasons with Olympiacos 😳



More details: https://t.co/yOufG6H3c5 pic.twitter.com/TDOs4M3v9l May 25, 2025

