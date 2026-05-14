Μπαρτζώκας: «Για να πάρεις Euroleague πρέπει να έχεις χαρακτήρα - Δεδομένη η πίεση στο Final4»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο της Media Day του Ολυμπιακού για το Final4 του Telecom Center και σχολίασε αρχικά για το 5ο διαδοχικό Final4 των «ερυθρόλευκων» κι αν έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του κόσμου πως πλέον οτιδήποτε άλλο καθιστά αποτυχία:



«Είναι μεγάλο επίτευγμα να συμμετέχεις στο Final4, είναι μεγάλη εμπειρία για παίκτες και προπονητές… Αν έχουμε δημιουργήσει εμείς τέτοιες προσδοκίες από τους εαυτούς μας και την ομάδα μας, μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Άλλοι θα έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν βρισκόταν στο Final4, αλλά δεν θα ήταν έτσι…».

Για το T-Center κι αν παίζει ρόλο το μέρος διεξαγωγής και η απουσία του Παναθηναϊκού:



«Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, πρέπει να κοιτάξουμε το ματς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας.



Όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των οπαδών του Ολυμπιακού, ξέρουν ότι δεν παίζει ρόλο η ιδιότητα της Φενέρ. Η πίεση είναι δεδομένη. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως μια ομάδα με δυνατότητες και χαρακτήρα γιατί για να πάρεις την Euroleague πρέπει να έχεις χαρακτήρα».



Για ό,τι πήγε στραβά την περασμένη σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, σχολίασε:



«Πέρυσι είχαμε 6 τραυματίες και ήμασταν εκτός φόρμας για λόγους που ξέραμε όλοι στην ομάδα. Είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία, κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός, πώς ο καθένας θα διαχειριστεί την πίεση, πώς θ’ αποφύγουμε τα ΜΜΕ και τις πονηρές ερωτήσεις, πώς ο καθένας θα διατηρήσει τη συγκέντρωσή του».



Για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζει τους παίκτες του:



«Μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση με τις ομάδες και τα media με όσα γράφονται δεξιά κι αριστερά».



Για τον κόσμο του Ολυμπιακού που μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού ψάχνει κι άλλα εισιτήρια, απάντησε: «Έχει αποδειχθεί σε πόλεις όπως το Κάουνας, το Βελιγράδι, εδώ είναι εύκολο στην Αθήνα… Κουβαλάει το μέγεθος ότι ο κόσμος είναι εκεί και πρέπει να παίξει και γι’ αυτούς».



Για την απουσία του Παναθηναϊκού, αφού κρίθηκε ότι έπρεπε να ερωτηθεί ξανά, σχολίασε:



«Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και ποιος όχι στο Final4, αυτό είναι ενδιαφέρον για όσους κάνουν πλάκα ο ένας στον άλλον στα social media. Το ποιος είναι μετά, είναι κάτι δευτερεύον, αλλά πρώτα θα έπρεπε να παίξουμε για να φτάσουμε εκεί…».

