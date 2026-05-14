Η αποτυχία του Παναθηναϊκού να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό στο «σπίτι» του, το T-Center, μετά το 3-2 στη σειρά με τη Βαλένθια, προκάλεσε… καταιγίδα πωλήσεων και μεταβίβασης εισιτηρίων για το Final 4.

Φίλαθλοι και οπαδοί που είχαν φροντίσει να βρίσκονται στο Τ-Center για το φετινό φινάλε της Euroleague και την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης, είδαν τα σχέδιά τους ν’ ανατρέπονται.

Έτσι, προχωρούν σε πωλήσεις και μεταβίβαση των εισιτηρίων τους, κάτι που γίνεται γνωστό μέσω social media, ενώ φυσικά υπάρχουν και αρκετοί που αναζητούν τώρα μια θέση για το Final4.

Η πρόθεση πώλησης, αλλά και αγοράς μιας θέσης στο γήπεδο που θα διεξαχθούν τα τελευταία παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρώπης, έχει πάρει φωτιά από το βράδυ της Τετάρτης.

