Ο Νίκολιτς τον ήθελε, ο παίκτης επίσης είχε σκοπό να παραμείνει στην ΑΕΚ και τελικά η συνεργασία των δύο πλευρών ανανεώνεται!

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» μέχρι και το 2028, έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με τους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο 31χρονος Σέρβος χαφ ανήκει στην ομάδα από το 2022, σύντομα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για ένα πρόβλημα στον μηνίσκο, αλλά προτού συμβεί αυτό, ξεκαθάρισε και το ζήτημα του μέλλοντός του.

Το μόνο που απομένει για την οριστικοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι η ανακοίνωση που θα εκδοθεί τις επόμενες ώρες.

