Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος στο ματς του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν όπως επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει του αυριανού ματς. Ο προπονητής των ερυθρολεύκων ανέφερε επίσης ότι ο Λι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την σερβική ομάδα.

Αναλύοντας το ματς αλλά και την αντίπαλο της ομάδας του ο Μπαρτζώκας στάθηκε στην επιθετική άμυνα της Παρτίζαν που είναι το κύριο στοιχείο της ενώ συνέκρινε το ματς με αυτό του πρώτου γύρου υπενθυμίζοντας ότι Βεζένκοφ και Φουρνιέ ήταν απόντες αλλά και πως η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι είχε πολλά season low.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κόουτς των ερυθρολεύκων…

Για το "ιατρικό δελτίο" της ομάδας:



«Ο Γκος εχθές έκανε ατομική προπόνηση και σήμερα θα κάνει την ομαδική κι ελπίζουμε να είναι εντάξει, να αγωνιστεί. Για τους άλλους δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Όσον αφορά στον Λι, είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, θα είναι στην 12άδα σίγουρα κι ελπίζουμε να παίξει και να μας βοηθήσει».

Για το παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν και τις ιδιαιτερότητές του:

«Πρόκειται για την ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα, βάζουν τα χέρια τους στην μπάλα, προστατεύουν το καλάθι τους και γενικά έχουν επιθετική άμυνα. Πρέπει να κάνουμε καλά όσα δεν κάναμε στο τελευταίο 5λεπτο του πρώτου ματς. Βέβαια είχαμε πάει χωρίς τον Βεζένκοφ εκεί, με τον Φουρνιέ άρρωστο, ήταν μια ειδική κατάσταση. Είχαμε season low σε πολλά πράγματα, στο πόσο σκοράραμε, τι ποσοστό είχαμε, τι ασίστ δώσαμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Να παίξουμε με ταχύτητα, να πασάρουμε περισσότερο, να εκτελέσουμε καλύτερα. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε 21% στο τρίποντο αν θυμάμαι καλά. Όταν στο δίνουν, πρέπει να εκτελέσεις καλύτερα. Γενικά πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που παλεύει να μπει στα πλέι οφ, με καλές πιθανότητες κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό».

