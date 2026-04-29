Αταμάν: «Έχουμε την εμπειρία αλλά κάναμε πολλά λάθη, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα»

Χαμηλά η μπάλα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βαλένθια στην Ισπανία (67-68), με τον Τούρκο να ζητάει από τους παίκτες να μείνουν συγκεντρωμένοι

Το πρώτο και πολύ κρίσιμο βήμα πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Ισπανία, κάνοντας το 1-0 απέναντι στη Βαλένθια επικρατώντας 68-67.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, μίλησε στους παίκτες του, θέλοντας να τους τονίσει ότι ακόμα δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα στη σειρά με τις «νυχτερίδες».

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του:

«Έχουμε την εμπειρία των play-offs. Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Είχαμε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά δεν παίξαμε καλά. Κάναμε πολλά λάθη. Αρνηθήκαμε να πάρουμε τα ελεύθερα σουτ. Κερδίσαμε με την άμυνά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι.

Είναι μόνο 1-0. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα πάμε στην Αθήνα έχοντας κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αμυντικά δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εύκολοι πόντοι στο τρανζίσιον. Συγχαρητήρια».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Βαλένθια
