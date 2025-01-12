«Πάγωσε» τον ΠΑΟΚ και τον κράτησε στο -7 ο Βόλος με αδιανόητη ανατροπή στις καθυστερήσεις

Απίστευτο! Πραγματικά από το πουθενά! Εκεί που ουδείς μπορούσε να πιστέψει ότι θα άλλαζε κάτι στο παιχνίδι της Τούμπας! Εκεί που ο Μαντί Καμαρά θεώρησε πως «ξεπάγωσε» τον ΠΑΟΚ στην ψυχρή Θεσσαλονίκη που από νωρίς την Κυριακή ήρθε αντιμέτωπη με τον χιονιά.

Ο Βόλος αποφάσισε να κάνει τεράστια ζημιά στο φινάλε, να βγει στην επίθεση, να σκοράρει δις στις καθυστερήσεις και να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην ιστορία των αναμετρήσεων με τον «δικέφαλο του βορρά»!

Το τελικό 2-1 για τους Θεσσαλούς κρατά την ομάδα των Λουτσέσκου/Καστορίνα στο -7 από την κορυφή της Stoiximan Super League κι αυτό συμβαίνει ελάχιστες μέρες μετά και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Τζιανπάολο Καστορίνα παρέταξε τον ΠΑΟΚ με το 4-2-3-1, με τον Κοτάρσκι στα γκολπόστ και τοποθέτησε τον Κόλεϊ πλάι στον Λόβρεν στα στόπερ, με Βιεϊρίνια και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας. Οι Καμαρά και Σβαμπ ήταν στα χαφ, οι Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Τάισον πίσω από τον Τόμας.

Ο Κώστας Μπράτσος στον Βόλο παρουσίασε την ομάδα του με το 4-3-3, τον Σιαμπάνη στα γκολπόστ και την τετράδα των Σούντγκρεν, Ασλανίδη, Χέρμανσον και Μύγα στα μετόπισθεν. Οι Σκραμπ, Μπερναντού και Τσοκάνης ήταν στη μεσαία γραμμή, ενώ, οι Λάμπρου, Κόζτα και Ασεχνούν βρέθηκαν στην επίθεση.

Το ματς:

Κάτι ο λιγοστός κόσμος στην Τούμπα, κάτι το τσουχτερό κρύο, κάτι η αμυντική προσήλωση του Βόλου ώστε να μπλοκάρει τον ΠΑΟΚ και το κατάφερε, έχοντας ελάχιστες στιγμές να προσέξει τα καρέ του και να τρομάξει ο Σιαμπάνης στην εστία των φιλοξενούμενων. Ο Καμαρά με τον Σβαμπ «μοχθούσαν» να φτιάξουν κάτι για καλό για τον «δικέφαλο».

O χαφ από τη Γουινέα είχε κάποιες κεφαλιές που πήρε για να ψάξει το γκολ από στατικές φάσεις, αφού από τον άξονα δεν γινόταν να προωθηθεί η μπάλα. Και αυτό «φώναζε» για την είσοδο του Γιάννη Κωνσταντέλια στο ματς, με τον Καστορίνα να τον ρίχνει στο ματς στη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Ο Βόλος έκανε αυτό που δεν περίμενε κανείς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Ασεχνούν να κάνει σπριντ από δεξιά, να ξεφεύγει από το μαρκάρισμα και να σουτάρει δυνατά για να διώξει ο Κοτάρσκι στην καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων στο 49’. Ο ΠΑΟΚ έχασε αναγκαστικά τον Λόβρεν στο 59’ με τραυματισμό έπειτα από προσπάθεια να πάρει κεφαλιά, ο Κωνσταντέλιας πέρασε στο ματς στο τελευταίο ημίωρο, ο Βόλος άρχισε να απλώνεται στο γήπεδο και αυτό ευνόησε τον «δικέφαλο του βορρά».

Η λύση για τους γηπεδούχους δόθηκε από στατική φάση, όταν από την 9η εκτέλεση κόρνερ για την ομάδα του Καστορίνα στο παιχνίδι, ο Μαντί Καμαρά πήρε κεφαλιά και σκόραρε στο 69ο λεπτό για το 1-0. Ο Βόλος κάπως το… πήρε αλλιώς όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Και ίσως το πλασέ του Σκραμπ, με τον Κοτάρσκι να διώχνει με τα πόδια στο 79’, να ήταν το απόλυτο σημάδι για ό,τι θ’ ακολουθούσε. Και η ομάδα του Μπράτσου έκανε το… «μπαμ»! Γκολ ο Κόζτα στο 90’+2’ με προβολή από σέντρα του Σούντγκρεν, γκολ ο Πέδρο Κόντε με υπέροχο σουτ στο 90’+4’ και πρώτη νίκη στην ιστορία του Βόλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

MVP: Ο Πέδρο Κόντε που πέτυχε το νικητήριο τέρμα για τον Βόλο με υπέροχο σουτ που έκανε γκελ μπροστά από τον Κοτάρσκι για το τελικό 2-1 στο 90’+ 4’. Βέβαια, τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας οφείλει να πιστωθεί και στον Σιαμπάνη, που όσο περνούσε από τα χέρια του, έκανε σημαντικές επεμβάσεις και ήταν σταθερότατος, ανεξάρτητα από το γκολ που δέχθηκε.

Η «σφυρίχτρα»: Στο φινάλε ο Φώτης Πολυχρόνης κλήθηκε να βγάλει κάρτες για τη διατήρηση του ελέγχου όταν πλέον ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, ενώ, χειρίστηκε πολύ καλά τη φάση του 81ου λεπτού. «Αν δεν είναι οφσάιντ θα το δώσω» γύρισε και είπε σε παίκτη του Βόλου για τη στιγμή που ο Σβαμπ είχε όντως ανατραπεί στην περιοχή, αλλά υπήρχε εκτεθειμένος συμπαίκτης του χαφ του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα ο VAR να ενημερώσει σχετικά.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι – Βιεϊρίνια (73’ Σάστρε), Λόβρεν (60’ Μιχαηλίδης), Κόλεϊ, Μπάμπα – Καμαρά, Σβαμπ – Ντεσπόντοφ, Μουργκ (60’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (77’ Ζίβκοβιτς) – Τόμας (60’ Τσάλοφ)

Βόλος: Σιαμπάνης – Σούντγκρεν, Ασλανίδης, Χέρμανσον, Μύγας – Σκραμπ (89’ Νταϊλάνι), Μπερναντού (14’ Προύντζος), Τσοκάνης (69’ Ντε Καμπς) – Λάμπρου (69’ Πέδρο Κόντε), Κόζτα, Ασεχνούν

