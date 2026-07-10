Τα βρήκε με την Ντόρτμουντ για Αντεγέμι η Μπαρτσελόνα. Μετά από διαπραγματεύσεις οι οποίες διήρκησαν αρκετό καιρό και έχοντας ακούσει μερικά «όχι» από τους Βεστφαλούς, οι «μπλαουγκράνα» τελικά κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα θα βγάλει άμεσα από τα ταμεία της 22 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, ενώ θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα 7 εκατ. ακόμα, σε περίπτωση που επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που περιλαμβάνουν αριθμό εμφανίσεων και κατάκτηση τίτλων.

Ο Αντεγέμι είχε κάνει ξεκάθαρη την επιθυμία του να πάει στην Μπαρτσελόνα και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να γίνει το deal, ενώ θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Έκανε γνωστό το όνομά του με τις εμφανίσεις του στη Σάλτσμπουργκ, ενώ εντάχθηκε στην Ντόρτμουντ το 2022 και έκτοτε έχει μαζί της 146 εμφανίσεις με 36 γκολ και 25 ασίστ. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και σε 11 παιχνίδια με την εθνική Γερμανίας.



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