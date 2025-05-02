Τέταρτο παιχνίδι σε μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Μονακό (21:45, NovaSports 4) για το μεταξύ τους Game 4 στα playoffs της Ευρωλίγκας, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να προηγείται 2-1.

Πράγματι, οι Μονεγάσκοι πήραν δύο εύκολες νίκες στα εντός έδρας παιχνίδια τους, και έγιναν από νωρίς μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, αφού ιστορικά μόνο μία φορά έχει γίνει ανατροπή από το 2-0.

Οι Καταλανοί έδειξαν, πάντως, παρά τις σημαντικές απουσίες τους, ότι δεν θα λυγίσουν τόσο εύκολα, μειώνοντας σε 2-1 με εντυπωσιακή νίκη 100-89 στο τρίτο ματς.

Πλέον, οι «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδό τους αλλά και την ανεβασμένη ψυχολογία τους, ώστε να ισοφαρίσουν σε 2-2 τη σειρά και μετά να τα παίξουν όλα για όλα στο Μονακό. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, από την άλλη, θα προσπαθήσει να «σφραγίσει» την επιστροφή του στο Final Four, έχοντας και το «μαξιλαράκι» του Game 5 σε περίπτωση ήττας.

Στα αγωνιστικά, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει σημαντικές απουσίες, καθώς θα παραταχθεί σίγουρα χωρίς τους Νίκο Λαπροβίτολα, Χουάν Νούνιεθ, Τσιμέζι Μέτου, Ντάμε Σαρ, ενώ αμφίβολος είναι ο Γιαν Βέσελι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση και δεν έπαιξε στο προχθεσινό παιχνίδι. Για τη Μονακό δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και όλοι βρίσκονται στη διάθεση του Σπανούλη.

Tην αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Εμίν Μογκούλκοτς και Τόμισλαβ Χόρντοφ. Σε περίπτωση που χρειαστεί Game 5, αυτό θα διεξαχθεί στο Πριγκιπάτο την Τρίτη (6/5) στις 20:00.

Το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Μονακό – Μπαρτσελόνα 97-80

Game 2: Μονακό – Μπαρτσελόνα 92-79

Game 3: Μπαρτσελόνα – Μονακό 100-89

Game 4: 2/5, 20:45 Μπαρτσελόνα – Μονακό

Game 5: 6/5, 20:00 (εάν χρειαστεί) Μονακό – Μπαρτσελόνα

