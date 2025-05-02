Εφές-Παναθηναϊκός: Για να τελειώσει τη δουλειά στην Πόλη

Με αναπτερωμένο ηθικό για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται ξανά από την Εφές στο «Basketball Development Center» της Κωνσταντινούπολης (20:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για το μεταξύ τους Game 4 στα playoffs της Ευρωλίγκας.



Μετά το break της τουρκικής ομάδας στο ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» απάντησαν με δικό τους στην Πόλη. Με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ο Παναθηναϊκός νίκησε προχθές 81-77 στην έδρα της Εφές, πήρε προβάδισμα με 2-1 στη σειρά και έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» ένα εισιτήριο για το Final Four αν καταφέρει να κάνει διπλό break, όπως και το 2009 στα playoffs κόντρα στη Σιένα.

Το πρόγραμμα της σειράς:

Από την άλλη πλευρά, η πίεση βρίσκεται αυτή τη φορά ξεκάθαρα στην πλευρά των γηπεδούχων. Η ομάδα τουέχει μπροστά της ένα «do-or-die» παιχνίδι, γνωρίζοντας πως ακόμη και αν επικρατήσει, πρέπει μετά να φύγει με νέο «διπλό» από το κατάμεστο ΟΑΚΑ σε Game 5. Για τον ίδιο λόγο, οθα είναι πολύ πιο απελευθερωμένος, ξέροντας πως στη χειρότερη περίπτωση η σειρά θα επιστρέψει στην «καυτή» έδρα του και θα έχει δεύτερη ευκαιρία να κλείσει θέση στοΑγωνιστικά, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι για τις δύο ομάδες. Το «τριφύλλι» θα παραταχθεί ξανά χωρίς τον, με τον Γάλλο σέντερ να βρίσκεται πάντως στην αποστολή και στο πλευρό των συμπαικτών του για ψυχολογικούς λόγους. Από την άλλη, για τηνσυνεχίζει να μην υπολογίζεται ο. Ηόρισε τουςγια να διευθύνουν την αναμέτρηση.Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 87-83Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 76-79Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 77-812/5, 20:30 Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός6/5, 21:45 (εάν χρειαστεί) Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

