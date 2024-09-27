Δεν είναι και το πιο σύνηθες, αλλά συνέβη. Οι αποστολές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αναχώρησαν... παρέα για το Σούπερ Καπ της Ρόδου, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό της Καλλιθέας. Μαζί τους και το Περιστέρι Domino’s, ενώ η αποστολή του Άρη θα πάει με άλλη πτήση στο νησί των ιπποτών.

Τα μέλη των αποστολών των ομάδων συναντήθηκαν στο check-in και το κλίμα ήταν πολύ φιλικό και ευχάριστο. Χαρακτηριστικά, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν θερμή χειραψία, ενώ και οι παίκτες τα έλεγαν μεταξύ τους.

Μάλιστα, οι δύο «αιώνιοι» ταξίδεψαν με όλους τους παίκτες τους, ακόμη και όσους δηλαδή είναι εκτός μάχης, όπως ο Κώστας Αντετοκούνμπο για τους μεν και οι Μουστάφα Φαλ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κίναν Έβανς για τους δε. Σημειώνεται πως πρέπει να δηλωθούν επτά ξένοι και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν έξι.

Υπενθυμίζεται πως αύριο στις 17:15 θα αναμετρηθούν Παναθηναϊκός-Άρης και στις 20:45 Ολυμπιακός-Περιστέρι Domino’s στους δύο ημιτελικούς, ενώ την Κυριακή στις 20:30 θα γίνει ο τελικός και θα προηγηθεί ο μικρός τελικός (16:45).

