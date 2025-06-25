Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα θα ξαναβρεθεί στον χώρο που έχει μάθει να ζει και να θαυμάζει την αγαπημένη του ομάδα.

Πέρασαν κάτι περισσότερο από δυο χρόνια από τη μέρα που ο σύλλογος αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο για να προχωρήσει σε ολική ανανέωση της ιστορικής του έδρας, με τη στιγμή της επαναφοράς να... κοντοζυγώνει!

Όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα», η 10η Αυγούστου του 2025 και το Joan Gamper Trophy, θα σημάνουν την ιστορική επιστροφή της ομάδας στο «Καμπ Νου», το οποίο θα είναι πλήρως ανανεωμένο, στο κομμάτι που θα μπορεί να διατεθεί προς τους οπαδούς για να βρεθούν στις εξέδρες.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρώνονται σταδιακά, αλλά η στιγμή που οι Καταλανοί θα ξαναμπούν στο «σπίτι» τους, είναι πια... προ των πυλών!

Coming back home, feel the vibe pic.twitter.com/5IXYs2RFvW — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025

