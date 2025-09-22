Λογαριασμός
Φίλαθλος εισέβαλε με σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο την ώρα που η Μπαρτσελόνα σκόραρε - Δείτε βίντεο

Ένας φίλαθλος εισέβαλε με σημαία της Παλαιστίνης στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που η Μπαρτσελόνα έκανε το 3-0 απέναντι στη Χετάφε

Παλαιστίνη Μπαρτσελόνα

Ένα... σουρεαλιστικό σκηνικό συνέβη στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε (3-0).

Την ώρα που ο Μάρκους Ράσφορντ σέρβιρε στον Ντάνι Όλμο το τρίτο γκολ για τους «μπλαουγκράνα», ένας φίλαθλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και διέσχιζε το γήπεδο κρατώντας σημαία της Παλαιστίνης.

Μάλιστα, σε ένα από τα ριπλέι φαίνεται ο συγκεκριμένος φίλαθλος που ήθελε να διαδηλώσει για τη γενοκτονία της Γάζας.

Ο συγκεκριμένος απομακρύνθηκε από τους άνδρες ασφαλείας, αλλά ουσιαστικά δεν διέκοψε καθόλου το παιχνίδι, καθώς η δράση του γκολ έγινε στην άλλη πλευρά από εκείνη που μπήκε στο γήπεδο ο εν λόγω διαδηλωτής.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπαρτσελόνα Παλαιστίνη
