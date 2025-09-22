Ένα... σουρεαλιστικό σκηνικό συνέβη στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε (3-0).

Την ώρα που ο Μάρκους Ράσφορντ σέρβιρε στον Ντάνι Όλμο το τρίτο γκολ για τους «μπλαουγκράνα», ένας φίλαθλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και διέσχιζε το γήπεδο κρατώντας σημαία της Παλαιστίνης.

Μάλιστα, σε ένα από τα ριπλέι φαίνεται ο συγκεκριμένος φίλαθλος που ήθελε να διαδηλώσει για τη γενοκτονία της Γάζας.

Ο συγκεκριμένος απομακρύνθηκε από τους άνδρες ασφαλείας, αλλά ουσιαστικά δεν διέκοψε καθόλου το παιχνίδι, καθώς η δράση του γκολ έγινε στην άλλη πλευρά από εκείνη που μπήκε στο γήπεδο ο εν λόγω διαδηλωτής.

Barça fan runs onto the pitch with a Palestine flag while Olmo scores his goal at the same time.#BarcaGetafe #Palestina pic.twitter.com/SwoA3k7sdA — The World Sport (@TheWorld_Sport) September 21, 2025

A pitch invader carrying a Palestinian flag briefly interrupted Barcelona’s 3-0 win over Getafe at the Estadi Johan Cruyff stadium on Sunday to raise awareness of the atrocities in Gaza.



The man entered the field shortly before Barcelona scored their second goal in the 34th… pic.twitter.com/yWyb1gitHC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 22, 2025

