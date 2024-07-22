Μπαλτάκος: «Έγινα πρόεδρος από αδρεναλίνη»

Τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να διεκδικήσει και τελικά να γίνει πρόεδρος της ΕΠΟ αποκάλυψε ο Τάκης Μπαλτάκος σε διάλογο που είχε με τον Αχιλλέα Μπέο στο περιθώριο των διαδικασιών για τις αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας.



Έτσι σε ερώτηση που του έγινε από τον ισχυρό άνδρα του Βόλου για το πώς έγινε πρόεδρος και το πώς το αποφάσισε εκείνος απάντησε:

«…από αδρεναλίνη. Όταν εκλέχθηκα δεν ήξερε κανέναν, μόνο τον Μάκη Γκαγκάτση. Βγήκα με ένα 'υπουργικό συμβούλιο' που δεν το γνώριζα. Ο Ινφαντίνο μου είπε 'σταθεροποίησε την ΕΠΟ'. Μου λέει 'τι χρειάζεσαι;' και του είπα σε εκείνη τη συνάντηση 'θέλω 800.000 να πληρώσω τους διαιτητές της Β΄Εθνικής και μου είπε 'πήγαινε και πάρ’ τα», ανέφερε.

