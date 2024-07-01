Μπάλντοκ: Πάτησε… χόρτο ο διεθνής μπακ, το φατούρο από τους «παλιούς»

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έφτασε εχθές στην Αυστρία και σήμερα πήρε μέρος σε κομμάτι της προπόνησης χωρίς να πιεστεί.

Αποτελεί μαζί με τον Βαγιαννίδη και τον Κώτσιρα το τρίτο δεξιό φουλ μπακ των «πράσινων».

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.