Μπάλντοκ: Πάτησε… χόρτο ο διεθνής μπακ, το φατούρο από τους «παλιούς»

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έφτασε εχθές στην Αυστρία και σήμερα πήρε μέρος σε κομμάτι της προπόνησης χωρίς να πιεστεί.
Αποτελεί μαζί με τον Βαγιαννίδη και τον Κώτσιρα το τρίτο δεξιό φουλ μπακ των «πράσινων».
