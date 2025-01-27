Λευκός καπνός φαίνεται πως θα υπάρξει στην επιστροφή του 32χρονου Νεϊμάρ στη Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει δώσει προ πολλού την έγκρισή του να ενταχθεί στην πρώην ομάδα του και, σύμφωνα με την «Globoesporte», ήδη προγραμματίζεται η ημερομηνία επιστροφής του στη χώρα του και υπογραφής του νέου του συμβολαίου, με πιθανότερη την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

Πριν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της αποχώρησής του από την Αλ Χιλάλ, με την οποία έχει δεσμευτεί μέχρι τον Ιούνιο.

Μάλιστα όπως έχει αποκαλύψει η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», σημείωσε ότι για να διευκολυνθεί η επιστροφή του Νεϊμάρ στη Σάντος, ο ποδοσφαιριστής και ο πατέρας του έκαναν ένα μεγάλο βήμα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με ένα επενδυτικό ταμείο για να αποκτήσουν μέρος της ιδιοκτησίας του βραζιλιάνικου συλλόγου, κάτι που, θα επέτρεπε στη Σάντος να προσφέρει στον παίκτη υψηλότερο συμβόλαιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.