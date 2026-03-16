Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, αλλά... κοψοχόλιασαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Η ομάδα του Μιλγουόκι επιβλήθηκε με 134-123 των Ιντιάνα Πέισερς και έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, όμως οι φίλοι των «ελαφιών» είδαν τον Greek Freak να αποχωρεί τραυματίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στην τρίτη περίοδο και ενώ πραγματοποιούσε επιβλητική εμφάνιση, με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Γιάννης προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ μετά από ένα εντυπωσιακό του κάρφωμα και σηκώθηκε νιώθοντας ενοχλήσεις. Έτσι, αφού δοκίμασε πρώτα το πόδι του, στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια, πριν επιστρέψει για να κάτσει στον πάγκο, χωρίς όμως να αγωνιστεί στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τελικά, οι Μπακς πήραν τη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 28-39, διατηρώντας ζωντανές τις λίγες ελπίδες που έχουν για να μπουν στα play-in. Εκτός από τον Γιάννη, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πόρτις, με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη, οι Πέισερς γνώρισαν τη 13η (!) διαδοχική ήττα τους, παραμένοντας στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-53.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-34, 62-65, 102-96, 134-123

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.