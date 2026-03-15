Super League: Με το μυαλό στην Μπέτις ο Παναθηναϊκό, έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει τον Παναιτωλικό και μόλις ανέβασε... ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε απέναντί του έναν εντυπωσιακό Γεβγένι Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε πολλές «μεγάλες» επεμβάσεις διατηρώντας ως το τέλος το 0-0 στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Super League.

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του και με μία ενδεκάδα που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά μαζί, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να κάνει εκτεταμένο ροτέισον για να ξεκουράσει τους «βασικούς» του ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (19/3, 22:00) με την Μπέτις στη Σεβίλλη, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά ζητήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον πολύ καλά οργανωμένο Παναιτωλικό.

Στο 10’ ο Κουτσερένκο έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο πολύ δυνατό σουτ του Παντελίδη έξω απ’ την περιοχή, ενώ στη συνέχεια η δεύτερη προσπάθεια του Αντίνο η μπάλα κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Παναιτωλικού κι απομακρύνθηκε.

Από εκεί και πέρα ο Παναιτωλικός είχε τις πιο σημαντικές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο 27’ ο Μάτσαν «έσπασε» την μπάλα προς τον Ρόσα που πλάσαρε με τη μία, όμως ο Ερνάντεθ πρόλαβε κι έβαλε μία σωτήρια κόντρα, ενώ στο 45’ ο Ματσάν είχε ένα εξαιρετικό σουτ μέσα απ’ την περιοχή που πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Κότσαρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο επιθετικά, αλλά συνάντησε έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις κάτω απ’ την εστία του. Στο 47’ ο Κόγιτς έδιωξε με υπερένταση προ του Σφιντέρσκι σε κεφαλιά-πάσα του Παντελίδη, ενώ στο 61’ το πλασέ του Σφιντέρσκι απ’ το όριο της περιοχής πέρασε άουτ,.

Στο 68’ ο Κουτσερένκο έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του σε καρφωτή κεφαλιά του Σφιντέρσκι έπειτα από σέντρα του Ζαρουρί, ενώ στο 74’ ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού «έβγαλε» με εντυπωσιακή απόκρουση την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούριτσιτς.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 80’ από ωραία κίνηση του Γιάγκουσιτς και πάσα προς τον Τσιριβέγια, ο Ισπανός «έσπασε» την μπάλα προς τον Βιλένα που πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Κουτσερένκο έκανε άλλη μία απίθανη επέμβαση σε κόρνερ.

Στο 88’ ο Σισοκό έκανε σέντρα προς τα μέσα με τον Βιλένα να ακουμπάει την μπάλα, αλλά να μην αιφνιδιάζει τον Κουτσερένκο, ενώ στο 90’+3’ ο Κότσαρης απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ του Μιχαλακ και στη συνέχεια μπλόκαρε το εκ επαφής πλασέ του Γκαρσία.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: 85’ Γκαρσία

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63’ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77’ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77’ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82’ Πάντοβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Λομπάτο (72’ Άλεξιτς), Μάτσαν (90’+1’ Μίχαλακ), Ρόσα (78’ Σατσιάς), Αγκίρε (72’ Γκαρσία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

