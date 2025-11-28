Μπακασέτας: Ο Μπενίτεθ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών

Μετά τη σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού με 2–1 απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, ο Τάσος Μπακασέτας τόνισε πόσο κρίσιμο ήταν αυτό το παιχνίδι για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας. Επεσήμανε ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να χτίζει πάνω στη θετική εικόνα των τελευταίων αγώνων, αποφεύγοντας οποιονδήποτε εφησυχασμό, καθώς υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε επίσης για τον Ράφα Μπενίτεθ, επισημαίνοντας πως, παρά το μικρό χρονικό διάστημα παρουσίας του, έχει ήδη καταφέρει να δώσει κατεύθυνση, σχέδιο και πειθαρχία στην ομάδα. Τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον σε ανοδική πορεία και πρέπει να συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα, ειδικά ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι.
