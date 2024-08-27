Λογαριασμός
Μπαίνει στη μάχη του US Open κόντρα στον Κοκκινάκη ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο US Open, αντιμετωπίζοντας τον Θανάση Κοκκινάκη (18:00, Eurosport)

Τσιτσιπάς

Μετά τη Μαρία Σάκκαρη, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο US Open.

Ο Έλληνας τενίστας θα έρθει αντιμέτωπος με τον Ελληνοαυστραλό Θανάση Κοκκινάκη, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς του πρώτου γύρου. Μάλιστα, η αναμέτρηση αυτή θα ανοίξει το πρόγραμμα της 2ης ημέρας των αγώνων την Τρίτη στο Grandstand (18:00, Eurosport).

Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν για δεύτερη φορά σε Grand Slam, μετά το απίθανο ματς στον δεύτερο γύρο του Australian Open του 2021, όπου ο Στέφανος είχε επικρατήσει στο 5ο σετ. Αυτή είναι και η μοναδική προηγούμενη φορά που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα διασταυρωθεί στον δεύτερο γύρο με τον αντίστοιχο της αναμέτρησης Μπόρζες-Κορία που θα αναμετρηθούν λίγο αργότερα. Στον τρίτο γύρο, είναι πολύ πιθανό να περιμένει ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, ενώ αν ο Έλληνας τενίστας φτάσει για πρώτη φορά στους «16» του US Open, το πιθανότερο είναι να συναντήσει εκεί τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

