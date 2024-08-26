Χρυσή αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ, έσωσε τον Ολυμπιακό από γκέλα με Athens Kallithea

Αγχώθηκε, αλλά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Athens Kallithea ο Ολυμπιακός!

Στο πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι τους για τη φετινή σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν φορτσάτοι και προηγήθηκαν στο 14' με γκολ του πολύ δραστήριου Βέλντε, αλλά είδαν τους φιλοξενούμενους να τους ισοφαρίζουν στο 60' με τέρμα του Ουλντρίκις και να τους βάζουν πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Ωστόσο, ήρθε η «χρυσή» αλλαγή του Μεντιλίμπαρ, Γιάρεμτσουκ, να δώσει τη λύση, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 στο 79', με το γκολ του να μετρά μετά από παρέμβαση του VAR.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στο ξεκίνημα της φετινής Stoiximan Super League, μετά το διπλό της πρεμιέρας του στον Βόλο, ενώ για την 3η αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από τη Λαμία (31/8, 19:30). Από την άλλη, η Athens Kallithea το πάλεψε πολύ, αλλά, τελικά, γνώρισε την πρώτη της ήττα, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ, μην έχοντας διαθέσιμους τους Κουτσίδη, Κωστούλα, Παπακανέλλο, Μουζακίτη και Μπακούλα, που ταξίδεψαν στη Βραζιλία με την ομάδα Νέων, αλλά και τον τραυματία Ρέτσο. Ο Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ορτέγκα τετράδα άμυνας, Ντόη και Έσε ήταν τα δύο χαφ, με τον Τσικίνιο μπροστά τους, τους Μαρτίνς, Βέλντε σε ρόλο εξτρέμ και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Μάσιμο Ντονάτι είχε εκτός αποστολής τους Βαλμπουενά, Τζιάνι, Μαρότα και Νίκολιτς, επιλέγοντας το 3-4-2-1, που επέλεξε και στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό. Ο Μπραγάν παρέμεινε τερματοφύλακας, με τους Μεχίας, Ισιμάτ-Μιρέν και Πασαλίδη τριάδα στόπερ. Ο Μανθάτης δεξιά, ο Σοΐρι αριστερά, οι Ματίγια, Μότοκ, στον άξονα, ενώ οι Μουτίνιο και Μερκάτι κινούνταν πίσω από τον πιο προωθημένο Ουλντρίκις.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πιέζει πολύ ψηλά από το πρώτο δευτερόλεπτο, με ξεκάθαρη την πρόθεσή του να μπει στο ματς με ένα γρήγορο γκολ.

Ωστόσο, παρότι κυκλοφορούσε διαρκώς την μπάλα στο μισό των φιλοξενούμενων, δεν έβρισκε τον τρόπο να βρει την τελική πάσα που χρειαζόταν.

Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο διαιτητής Ευαγγέλου διέκοψε για λίγο το παιχνίδι για να μεταφέρει στους δύο πάγκους ότι υπάρχει πρόβλημα με το VAR και το on-field review, το μόνιτορ, δηλαδή, που υπάρχει για να βλέπει, όποτε χρειάζεται, τα ριπλέι των φάσεων.

Με το παιχνίδι να συνεχίζεται παρά το απρόοπτο, ο Ολυμπιακός ευτύχησε να προηγηθεί με την πρώτη τελική που δημιούργησε, στο 14ο λεπτό.

Ήταν μια υπέροχη κάθετη πάσα του Ορτέγκα εκείνη, που «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Athens Kallithea, με τον Βέλντε να κάνει την κίνηση, να υποδέχεται την μπάλα, να συγκλίνει και να «εκτελεί» με άψογο πλασέ, για το 1-0!

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ματς, χωρίς, όμως, να φτιάχνουν μεγάλες φάσεις για γκολ. Στο 18' ο Ροντινέι έκανε όμορφη ενέργεια και συρτό γύρισμα, πολύ κοντά στον Μπαραγάν, ενώ στο 27' ο Τσικίνιο έφτασε μέχρι τη μικρή περιοχή, αλλά πλάσαρε πάνω στον Μεχίας, ενώ στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Μαρτίνς, ο οποίος σούταρε δυνατά και ψηλά από καλή θέση.

Στο 36' οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά την αντίπαλη εστία, όταν ο Βέλντε πέρασε τρεις αμυντικούς μέσα στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, πριν δει τον Μπαραγάν να αποκρούει το σουτ του, ενώ η Athens Kallithea έκανε την πρώτη τελική της προσπάθεια στο 42', όταν ένα μακρινό σουτ του Σοΐρι κόντραρε στον Πιρόλα, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Athens Kallithea μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Ουλντρίκις να κάνει ένα γυριστό πάνω στον Τζολάκη, ενώ ακούστηκε σφύριγμα του Ευαγγέλου για χέρι του Λετονού επιθετικού στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα. Στο 50' ο Έσε αποχώρησε τραυματίας για τα αποδυτήρια, με τον Στάμενιτς να τον αντικαθιστά.

Ενώ ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φτιάξει φάση για δεύτερο γκολ, η Athens Kallithea έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο, απειλώντας αρχικά στο 58', όταν μετά από μακρινό σουτ του Μουτίνιο, που κόντραρε στον Πιρόλα, ο Ντεμέτριους βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σούταρε πάνω στον Τζολάκη. Στο 60' ο Μουτίνιο έκανε τη συρτή σέντρα και ο Ουλντρίκις το τακουνάκι, με την άμυνα να διώχνει όπως-όπως σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ήρθε η ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους. Μετά από την εκτέλεση του Σοΐρικαι αδράνεια της άμυνας, η μπάλα έφτασε στον Ουλντρίκις, που από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 69' ο Μεντιλίμπαρ έκανε τριπλή αλλαγή, με τους Μασούρα, Γιάρεμτσουκ και Γκαρθία (ντεμπούτο) να αντικαθιστούν τους Βέλντε, Τσικίνιο και Μπιανκόν, ενώ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά στο 72', με τον δραστήριο Ντεμέτριους να συγκλίνει και να κάνει το γύρισμα, ενώ ο Ουλντρίκις σούταρε ψηλά, από καλή θέση, αλλά χωρίς να έχει ισορροπία και υπό την πίεση του Πιρόλα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά ρυθμό από το 74' και έπειτα, με τον Ελ Κααμπί να σουτάρει πάνω στον Μπαραγάν, ενώ ο τερματοφύλακας της Athens Kallithea είχε απάντηση και σε προσπάθεια του Μασούρα, στο 76'.

Τελικά, ο Ολυμπιακός βρήκε το δεύτερο γκολ στο 77', όταν μετά από σουτ του Στάμενιτς, η μπάλα κόντραρε στον Ελ Κααμπί και ο Μπαραγάν μπλόκαρε, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Γιάρεμτσουκ βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα. Αρχικά ο Ευαγγέλου και ο βοηθός του ακύρωσαν το γκολ για οφσάιντ του Ελ Κααμπί, αλλά με τη βοήθεια των VAR και των γραμμών φάνηκε ότι καλύπτονταν, με το 2-1 να μετρά!

Μέχρι και το τέλος, οι φιλοξενούμενοι έψαξαν τον τρόπο να βρουν και δεύτερο γκολ, έχοντας μία ακόμα φάση στο 90'+1', όταν ο Ντιμπά έκλεψε, ο Ουλντρίκις πάσαρε στον Ντεμέτριους και εκείνος σούταρε δυνατά, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε το δύσκολο τρίποντο κάνοντας το 2/2, ενώ η Athens Kallithea έμεινε με τον βαθμό, που πήρε στην πρεμιέρα, κόντρα στον Λεβαδειακό.

MVP:

Ο Κρίστοφερ Βέλντε εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα έκανε σωστή ενέργεια, ανοίγοντας το σκορ στο 14' μετά από υπέροχη κίνηση του και άψογο τελείωμα. Μέχρι να αντικατασταθεί από τον Μεντιλίμπαρ στο 69', ήταν ο πιο δραστήριος επιθετικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Η σφυρίχτρα: Ο Ευαγγέλου αναγκάστηκε να το πάρει πάνω του για μερικά λεπτά, λόγω του προβλήματος στο on-field review του VAR στο ξεκίνημα του αγώνα. Δύσκολη για εκείνον και τον βοηθό του η φάση του δεύτερου γκολ του Ολυμπιακού, αρχικά ακύρωσαν το γκολ, με το VAR να βάζει τις γραμμές και να μετρά σωστά το τέρμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν (69' Γκαρθία), Πιρόλα, Ορτέγκα - Ντόη, Έσε (50' Στάμενιτς) - Μαρτίνς, Τσικίνιο (69' Γιάρεμτσκουκ), Βέλντε (69' Μασούρας) - Ελ Κααμπί

Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Κοστίνια και Αποστολόπουλος.

Athens Kallithea (Ντονάτι, 3-4-2-1): Μπαραγάν – Μεχίας (40' Ντεμέτριους), Ισιμάτ Μιρέν, Πασαλίδης - Μανθάτης, Ματίγια (84' Βασιλόγιαννης), Μότοκ, Σοΐρι (75' Χάνουσεκ) – Μερκάτι (46' Μτιμπά), Μουτίνιο (84' Λουκίνας) - Ουλντρίκις

Γκέλιος, Ματίγιεβιτς, Μουστακόπουλος και Τσιβελεκίδης.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Α' Βοηθός: Νικόλαος Τοροσιάδης

Β' Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας

4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Πέτρος Τσαγκαράκης, Κωσταράς

