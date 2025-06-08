Μουζακίτης και Σιώπης σε τρελά κέφια – Ποιος επικράτησε στο κουίζ παλιάς vs νέας γενιάς

Πόσο απέχει η Gen Z από τους Millennials; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να δώσουν οι Χρήστος Μουζακίτης και Μανώλης Σιώπης, σε ένα απολαυστικό βίντεο του ΟΠΑΠ, Χρυσού Χορηγού της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.

Ο γεννημένος το 2006 Χρήστος Μουζακίτης κλήθηκε να αναγνωρίσει αντικείμενα όπως η Δισκέτα και το Walkman αλλά και ήχους ή συνήθειες της προηγούμενης γενιάς. Αντίστοιχα, ο γεννημένος το 1994 Μανώλης Σιώπης επιστράτευσε τη φαντασία του για να μεταφράσει slang λέξεις όπως το «μπροκολόκο», το «ντελούλου» και το «no cap», ενώ βρέθηκε αντιμέτωπος και με το απόλυτο TikTok trend του money dance.

Ποιος κέρδισε; Η απάντηση στα παρακάτω βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.