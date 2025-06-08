Κανονικά το παρών στους τελικούς της Stoiximan GBL θα δώσουν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Κέντρικ Ναν.

Αμφότεροι, απολογήθηκαν σήμερα το πρωί στον αθλητικό δικαστή και αναμενόταν η απόφασή του. Αυτή είναι απαλλακτική και για τους δύο, αφού αμφότεροι έχουν τιμωρηθεί με πρόστιμο. Ο Φουρνιέ έχει τιμωρηθεί με 30 χιλ. ευρώ, ενώ πρόστιμο έχει επιβληθεί και σε Μπαρτζώκα, Λεπενιώτη και ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Από τη μεριά του ο Ναν έχει τιμωρηθεί με 10 χιλ. ευρώ, ενώ μεγάλα πρόστιμα δέχτηκε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Κάτι που σημαίνει πως τόσο ο Γάλλος όσο και ο Αμερικανός, θα αγωνιστούν στο GAME 4 του ΣΕΦ, με το σκορ να είναι υπέρ του Ολυμπιακού με 2-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν κερδίσουν, θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός αναζητά το break που θα φέρει το σκορ στο 2-2 και τη σειρά στο ΟΑΚΑ.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβα?λλεται στον Evan Fournier καλαθοσφαιριστη? της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρη? ε?γγραφη επι?πληξη και χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους τρια?ντα χιλια?δων (30.000,00) ευρω?, για συμπεριφορα? δυσφημιστικη? για το α?θλημα που εκδηλω?θηκε κατα? τη δια?ρκεια του αγω?να, η?τοι για χυδαι?α χειρονομι?α του σε βα?ρος οπαδω?ν της γηπεδου?χου που ε?λαβε χω?ρα κατα? τη δια?ρκεια του τε?ταρτου δεκαλε?πτου (8.44’ απο? τη λη?ξη) του αγω?να μεταξυ? των ομα?δων ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ?ΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), κατα? τη δια?ρκεια της τελικη?ς φα?σης του Πρωταθλη?ματος Καλαθοσφαι?ρισης της Α1 Εθνικη?ς Κατηγορι?ας της αγωνιστικη?ς περιο?δου 2024-2025, που διεξη?χθη στο γη?πεδο «ΟΑΚΑ» την 6- 6-2025.

2. Επιβα?λλεται στον Γιω?ργο Μπαρτζω?κα, προπονητη? της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρη? ε?γγραφη επι?πληξη και χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους τριω?ν χιλια?δων (3.000,00) ευρω? για δυσφημιστικη? συμπεριφορα? για το α?θλημα κατα? τη δια?ρκεια του ι?διου αγω?να (λεκτικη? παραι?νεση σε διαιτητη? με απαξιωτικη? αναφορα? σε ιδιοκτη?τη αντι?παλης ΚΑΕ) για τον ι?διο ως α?νω αγω?να.

3. Επιβα?λλεται στο Νι?κο Λεπενιω?τη, Γενικο? Διευθυντη? της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρη? ε?γγραφη επι?πληξη, χρηματικο? προ?στιμο δε?κα χιλια?δων (10.000,00) ευρω? και ε?γγραφη ενω?πιον του ΜΔΟ ρητη? ανα?κληση των δυσφημιστικω?ν δηλω?σεων του εντο?ς αποκλειστικη?ς προθεσμι?ας 10 ημερω?ν απο? την επι?δοσης σε αυτο?ν της παρου?σας πειθαρχικη?ς απο?φασης, για δυσφημιστικο? σχο?λιο για το α?θλημα που ε?λαβε χω?ρα μετα? τη λη?ξη του ως α?νω αγω?να (συνε?ντευξη στην ΕΡΤ).

2. Επιβα?λλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρη? ε?γγραφη επι?πληξη και χρηματικο? προ?στιμο δε?κα χιλια?δων (10.000,00) ευρω?, για το ι?διο ως α?νω Περιστατικο? υπο? στοιχει?ο (3).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ?ΚΟΣ

Α. Επιβα?λλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ?ΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR)

1. χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους χιλι?ων πεντακοσι?ων (1.500,00) ευρω? για υβριστικα? συνθη?ματα που δε στρε?φονται κατα? φυσικω?ν προσω?πων,

2. για κα?θε μι?α απο? τις 2 προειδοποιη?σεις (εξαιρου?μενης της πρω?της εξ αυτω?ν), για υβριστικα? συνθη?ματα τα οποι?α ει?χαν αποδε?κτες φυσικα? προ?σωπα ποινη? επι?πληξης και χρηματικου? προστι?μου χιλι?ων τετρακοσι?ων (1.400,00) ευρω?,

3. χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους δυ?ο χιλια?δων (2.000,00) ευρω? για παρα?βαση των διατα?ξεων για την απαγο?ρευση χρη?σης πανο? που προσβα?λλει φυσικα? προ?σωπα,

4. χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους δε?κα χιλια?δων (10.000,00) ευρω? για παρα?βαση του α?ρθρου 17 παρ. 2 περ. β’ (ει?σοδος θεατω?ν στον αγωνιστικο? χω?ρο, χωρι?ς να προκληθει? επεισο?διο και να διακοπει? ο αγω?νας),

5. χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους δε?κα πε?ντε χιλια?δων (15.000,00) ευρω? για περιορισμε?νης ε?κτασης επεισο?δια (ρι?ψη διαφημιστικη?ς πινακι?δας εντο?ς αγωνιστικου? χω?ρου, αντικειμε?νου - χαρτιου? μετα? τη λη?ξη του αγω?να σε προπονητη? και νερου? προς την κατευ?θυνση των αθλητω?ν της αντιπα?λου),

6. χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους δε?κα χιλια?δων (10.000,00) ευρω? για προ?κληση επεισοδι?ου περιορισμε?νης ε?κτασης απο? τους θεατε?ς με CourtSide seats (ε?ργω και λο?γω εξυ?βριση προπονητη? της αντι?παλης ομα?δας),

7.αυστηρη? επι?πληξη και χρηματικο? προ?στιμο τρια?ντα (30.000,00) ευρω? εξαιτι?ας ανα?ρτησης δυσφημιστικη?ς για το α?θλημα μετα? το τε?λος του αγω?να, η?τοι για πειθαρχικα? παραπτω?ματα που ε?λαβαν χω?ρα κατα? τη δια?ρκεια (πρα?ξεις 1 ε?ως και 6) και μετα? τη λη?ξη (πρα?ξη 7) του απο? 6-6-2025 (τρι?του) αγω?να μεταξυ? των ομα?δων ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ?ΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), κατα? τη δια?ρκεια της τελικη?ς φα?σης του Πρωταθλη?ματος Καλαθοσφαι?ρισης της Α1 Εθνικη?ς Κατηγορι?ας της αγωνιστικη?ς περιο?δου 2024-2025, που διεξη?χθη στο γη?πεδο «ΟΑΚΑ».

Β. Επιβα?λλεται στον Kendrick Melvin Nunn καλαθοσφαιριστη? της ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ?ΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρη? ε?γγραφη επι?πληξη και χρηματικο? προ?στιμο υ?ψους δε?κα χιλια?δων (10.000,00) ευρω? για δυσφημιστικη? για το α?θλημα συμπεριφορα? που ε?λαβε χω?ρα στη δια?ρκεια του ως α?νω αγω?να (εξυ?βριση και απειλη? διαιτητη?).

