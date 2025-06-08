Μετά το σχόλιο που έκανε για την απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την απόφαση για τον Εβάν Φουρνιέ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνέχισε αφήνοντας σαφείς αιχμές στο κράτος, ενώ έκανε λόγο για αντίβαρο λόγω της κόντρας της Κυβέρνησης με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.

«Πέρσι υποσχέθηκα ότι θα φτιάξω ομάδα η οποία θα κερδίζει και τους διαιτητές. Και το έκανα. Πήγαμε και σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό και πήραμε και το πρωτάθλημα από 0-2 σε 3-2. Τώρα με αυτά που βλέπω δυστυχώς θα πρέπει να φτιαχτεί ομάδα η οποία να μην κερδίζει μόνο τον αντίπαλο και τους διαιτητές αλλά και ένα κράτος ολόκληρο. Δυστυχώς αυτή την οικονομική δυνατότητα δεν την έχω, κανένας δεν έχει κερδίσει ποτέ το κράτος ανά την ιστορία. Τον Τζόρνταν να έφερνα θα χάναμε. Ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού», ανέφερε και συνέχισε:

Οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Όταν εδώ και δύο χρόνια υπάρχει μια αντιπαλότητα/κόντρα ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, που έχει κι αυτός εκατομμύρια φιλάθλους... Με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει και αντίβαρο. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού απέναντι. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου ανάγνωση. Και ας την πληρώνουν άνθρωποι και ομάδες που δεν φταίνε».

Γιαννακόπουλος: «Εδώ πέρα κάτι υπάρχει από πίσω – Δεν μπορεί να βγαίνει μια απόφαση σε πλήρη αντίθεση με τη δική μου»

Την απόφαση του αθλητικού δικαστή σχετικά με την ποινή που επέβαλε στον Εβάν Φουριέ σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω των social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέφερε…

«Εγώ λοιπόν που δεν κατάφερα να συγκρατηθώ που μου έβριζαν την κόρη μου, κακώς, έκανα ένα κ@@@δακτυλό που είναι δυσφήμιση του αθλήματος και έφαγα δέκα μήνες. Ο Φουρνιέ ο οποίος έκανε πως αυνανιζόταν και….. στον κόσμο του Παναθηναϊκού -είμαι σίγουρος ότι και αυτού αντίδραση ήταν στο ότι τον βρίζανε- έφαγε 30.000 πρόστιμο και ούτε μια αγωνιστική», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Πριν από λίγο έβλεπα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση που έλεγε ότι όλο αυτό το πράγμα με τη βία στα γήπεδα να σταματήσει και ο κάθε υπεύθυνος να τιμωρηθεί. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τις επόμενες δηλώσεις του μετά από αυτό. Γιατί εδώ πέρα κάτι υπάρχει από πίσω. Κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν μπορεί… δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας να λέει να τιμωρηθούνε και να βγαίνει μια απόφαση η οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση τη δική μου».

Σε άλλη του ανάρτηση τονίζει:

«Δηλαδή, από σήμερα θα μπορεί ο κάθε αθλητής να κάνει όποια χειρονομία θέλει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να μείνει ατιμώρητος. Και αυτό είναι ενέργεια κατά της βίας. Αυτό είναι αθλητική δικαιοσύνη ή γενικότερη δικαιοσύνη. Απορώ πραγματικά τι έχει να γίνει από δω και πέρα στον αθλητισμό. Φοβάμαι για το τι έχει να γίνει στον αθλητισμό. Θύματα είχαμε στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Άρη… παντού θύματα. Αυτές οι αποφάσεις βοηθάνε; Εγώ νομίζω πως δεν βοηθάνε».

