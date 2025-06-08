Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας αποτελεί ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, μετά την απόλυσή του από τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς των σκουάντρα ατζούρα με τη Μολδαβία (09/06) και αποκάλυψε πως δεν είχε σκοπό να παραιτηθεί, αλλά ο Γκαμπριέλε Γκραβίνα τον ενημέρωσε χθες το βράδυ πως δεν θα συνεχίσει στο τιμόνι της ομάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Κλαούντιο Ρανιέρι είναι πολύ ψηλά στη λίστα για να τον αντικαταστήσει, αλλά εξετάζουν και την περίπτωση του Στέφανο Πιόλι.

«Μιλήσαμε χθες το βράδυ και μου είπε ότι θα απαλλαγώ από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας. Λυπήθηκα, δεδομένης της σχέσης που έχουμε, δεν είχα καμία πρόθεση να τα παρατήσω. Ειδικά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα προτιμούσα να μείνω και να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά με απέλυσαν. Πάντα υπηρετούσα την πατρίδα και θέλω να διευκολύνω το μέλλον της εθνικής ομάδας.

Νομίζω ότι είναι δίκαιο να ψάχνουμε για το καλύτερο, θα προβώ στη λύση του συμβολαίου. Θα είμαι εκεί αύριο το βράδυ εναντίον της Μολδαβίας. Πάντα έλεγα ότι οι παίκτες μου ήταν δυνατοί. Τα αποτελέσματα είναι αυτά και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη

Λατρεύω αυτή τη φανέλα, αυτή τη δουλειά και τους παίκτες που προπόνησα. Αύριο το βράδυ θα τους ζητήσω να δείξουν αυτό που ζήτησα, ακόμα κι αν δεν μπόρεσα να εκφράσω το καλύτερο δυνατό.

Δεν πέτυχα την ποιότητα του παιχνιδιού που ήθελα. Όταν αποδέχθηκα την πρόταση ήξερα ότι θα υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Δεν μπορούσα να το κάνω. Παρατήρησα ότι ήσασταν ευγενικοί στην κριτική σας, θα μπορούσατε να κάνετε χειρότερη».

