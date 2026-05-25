Ολυμπιακός: Η «καλημέρα» των πρωταθλητών Ευρώπης με το τρόπαιο

Σε ρυθμούς… κορυφής Ευρώπης συνεχίζει να ζει ο Ολυμπιακός, λίγες ώρες μετά τη σπουδαία κατάκτηση της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πειραιάς δεν κοιμήθηκε, οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι το ξημέρωμα και το κλίμα παραμένει απολύτως γιορτινό σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η επόμενη ημέρα βρήκε τους «ερυθρόλευκους» να στέλνουν το δικό τους μήνυμα προς τον κόσμο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε μια χαρακτηριστική «καλημέρα» στα social media, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague και πρωταγωνιστές τους Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Σάσα Βεζένκοφ.

