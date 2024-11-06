Μονομαχία Μαριέλλας και Παναγιώτη Φασούλα στο ΟΠΑΠ Game Time

Ποιος θα ήταν ο νικητής σε ένα μονό ανάμεσα στη Μαριέλλα και τον Παναγιώτη Φασούλα; Είναι βάρος ή διαβατήριο το επώνυμο της; Τι θα θυσίαζε για να πανηγυρίσει μία μεγάλη επιτυχία με την Εθνική Ομάδα;

Η Μαριέλλα Φασούλα φέρνει άρωμα ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time, απαντά στις quick fire ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη και αποκαλύπτει βίντεο από μονομαχία με τον πατέρα της.

Η διεθνής μπασκετμπολίστρια, η οποία αγωνίζεται στην Πρωταθλήτρια Ισπανίας Αβενίδα, σχολιάζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την Euroleague στο ΟΑΚΑ και προσκαλεί τον κόσμο στην τελική φάση του Eurobasket Γυναικών που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ιούνιο 2025.

Πηγή: skai.gr

