Μόνο… Ολυμπιακό έχει στο μυαλό του ο Έσε

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψε ο Σαντιάγο Έσε, ο οποίος συμμετέχει με την εθνική Αργεντινής στο Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι.

Ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού δεν έχασε χρόνο μετά τον αποκλεισμό της «αλμπισελέστε» και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του προπονητή του, ώστε να ανεβάσει στροφές για τη νέα σεζόν.



Το όνομα του Έσε έχει αρχίσει να ακούγεται «ζεστά» για αρκετές ομάδες, με την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος έχει σημειώσει την περίπτωση του παίκτη στο μπλοκάκι του.

Η στάση του Ολυμπιακού, από την άλλη, είναι ξεκάθαρη: ο Έσε δεν πωλείται και τονίζουν πως δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Ο Αργεντινός χαφ, από τη μεριά του, με τη στάση του στον Ρέντη έδειξε πως το μυαλό του είναι αποκλειστικά στις «ερυθρόλευκες» υποχρεώσεις του και παραμένει πιστός στην ομάδα.

Στόχος του είναι να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να έχει μία πολύ καλή πορεία στο Europa League, αφού θεωρεί πως βρίσκεται στο κατάλληλο για την περαιτέρω εξέλιξή του περιβάλλον.

