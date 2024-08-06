Μάλμε-ΠΑΟΚ 2-2: Όρθιος παρά τα λάθη του ο δικέφαλος

Έκανε λάθη, αλλά δεν τα πλήρωσε στον μέγιστο βαθμό και συνεχίζει να… ελέγχει την υπόθεση πρόκριση ο ΠΑΟΚ!



Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά βρήκε ισάριθμες απαντήσεις και κατάφερε να φύγει με το 2-2 από τη Σουηδία. Αποτέλεσμα ικανοποιητικό βάσει της εικόνας του στο ματς, αφού δεν είχε καλό πρόσωπο και πλέον σε μία εβδομάδα στην Τούμπα κρατά την τύχη στα χέρια του για την υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Champions League.



Τάισον και Μπάμπα τα τέρματα του δικέφαλου του βορρά, ενώ ο Τισουντάλι έκανε ντεμπούτο περνώντας ως αλλαγή.



Κορυφαίος ο Κοτάρσκι, ο οποίος με τις επεμβάσεις του κράτησε την ισοπαλία για τους ασπρόμαυρους.

Στο μυαλό του Λουτσέσκου

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ρουμάνος τεχνικός. Στην εστία ο Κοτάρσκι και οι Σάστρε, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οζντόεφ και Σβαμπ στον άξονα, με τους Ζίβκοβιτς, Τάισον στα πλάγια, τον Κωνσταντέλια στο δέκα και ο Μπράντον βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς

Πολύ δυνατά μπήκε η Μάλμε στο ματς, με τον Λάρσεν να απειλεί στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα, με τη σέντρα που έκανε να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Κοτάρσκι. Στο 2’ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, όταν μετά από λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Νανάσι βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το πλασέ αλλά ο Κοτάρσκι έδιωξε με το ένα χέρι. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν πατούσε καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα και προσπαθούσε να βρει ρυθμό.



Στο 13’ η Μάλμε απείλησε ξανά όταν ο Τελίν βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, έπιασε το πλασέ στην κίνηση, με τον Κοτάρσκι να διώχνει ξανά. Κάπως έτσι αυτή την υπεροχή της η σουηδική ομάδα τη μετουσίωσε σε γκολ στο 28ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο ήρθε από στημένη φάση, όταν μετά από κόρνερ, ο Λάρσεν πήδηξε ψηλότερα από όλους και έγραψε το 1-0 με κεφαλιά.



Ο ΠΑΟΚ πήρε τα πάνω του ύστερα και δεν πτοήθηκε ιδιαίτερα από το γκολ που δέχθηκε. Ένα λεπτό μετά λοιπόν, ο Δικέφαλος του βορρά είχε μια μεγάλη ευκαιρία για ισοφαρίσει. Συγκεκριμένα, ο Ζίβκοβιτς έκλεισε προς τα μέσα και έκανε τη σέντρα στην απέναντι πλευρά, με τον Τάισον να πιάνει την προβολή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά να μην βρίσκει εστία από τη μικρή περιοχή.



Τελικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 42’ με τον Τάισον να παίρνει το ριμπάουντ από την εξ επαφής επέμβαση του αντίπαλου κίπερ στην προβολή του Μπράντον, αλλά ο διαιτητής αρχικά υπέδειξε οφσάιντ. Το γκολ ελέγχθηκε από το VAR και τελικά μέτρησε στο 45’ με τους Θεσσαλονικείς να ισοφαρίζουν σε 1-1 και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ σε ισορροπία, παρότι δεν είχαν καθόλου καλή εικόνα.



Η Μάλμε μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία στο 46’. Συγκεκριμένα, μέσα από την περιοχή ο Γιάνσον έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κοτάρσκι! Ο ΠΑΟΚ πήρε γρήγορα μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να γίνεται απειλητικός, με τον Δικέφαλο του βορρά να έχει μια μεγάλη φάση στο 54’. Ο Κωνσταντέλιας έσπασε την μπάλα στον Οζντόεφ, αλλά εκείνος από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.



Στο 63ο λεπτό ο Μπράντον Τόμας σκόραρε, αλλά δεν μέτρησε το γκολ, καθώς είχε βγει άουτ η μπάλα στην προσπάθεια του Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τον διαιτητή και τον επόπτη. Η Μάλμε στο 67’ έγραψε το 2-1, όταν μετά από κόρνερ ο Νανάσι με διπλή προσπάθεια έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ είχε άμεση αντίδραση και στο 76ο λεπτό ισοφάρισε, όταν μετά την εκτέλεση του κόρνερ ο Κουλιεράκης έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Μπάμπα πετάχτηκε για να σκοράρει με πλασέ στην κίνηση για το 2-2!



Τα λεπτά περνούσαν, με το 2-2 να παραμένει ως το φινάλε και τον ΠΑΟΚ να φεύγει αλώβητος από τη Σουηδία και θα παλέψει για την πρόκριση στην καυτή Τούμπα σε μια εβδομάδα.



MVP: Ο Κοτάρσκι ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, αφού επενέβη σε αρκετές περιπτώσεις και με τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις κράτησε την ομάδα του όρθια. Εξαιρετικός πραγματικά, ο Κροάτης πορτιέρε έχει το μεγαλύτερο μερίδιο για αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα της ομάδας του, το οποίο ενδέχεται να της χαρίσει την πρόκριση στη ρεβάνς.

