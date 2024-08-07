Απίθανα πράγματα για την ΑΕΚ στην Αρμενία...

Την ήττα με 3-1 και μάλιστα με ανατροπή υπέστη στην έδρα της Νόα η «Ένωση», στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τον γ' προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» αξιοποίησαν ακόμα μία στατική φάση, ανοίγοντας το σκορ στο 22' με τον Γκαρσία (που έφτασε τα πέντε γκολ στα προκριματικά, έχοντας και μία ασίστ). Ωστόσο, αφού... χάρισαν το 1-1 με τη λανθασμένη πάσα του Στρακόσα (33'), εν συνεχεία όχι μόνο δεν αντέδρασαν ποτέ, αλλά υπέστησαν κάζο. Αρχικά, δέχθηκαν ένα αδιανότητο γκολ στο 67' από τη μία εστία στην άλλη (έπαιξε ρόλο στη λανθασμένη εκτίμηση του τερματοφύλακα του «δικεφάλου» και ο δυνατός άνεμος που υπήρχε), για να τριτώσει το κακό στο 90'+8', σε φάση που θύμισε εκείνη του 2-1.

Ακόμα μια αναμέτρηση, λοιπόν, με πολλά και φτηνά λάθη για την ΑΕΚ που δυσκολευόταν και επιθετικά σε σετ παιχνίδι και η οποία καλείται να αντιδράσει την επόμενη Πέμπτη (15/8, 20:30) στην OPAP Arena με τη βοήθεια του κόσμου της.

Ντεμπούτο για Λαμέλα και Περέιρα, οι οποίοι πέρασαν ως αλλαγή.

